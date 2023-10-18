Бритни Спирс впервые откровенно рассказала, почему она побрилась наголо

Это были темные времена для певицы, на честный рассказ о которых ей потребовалось почти два десятилетия.

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Бритни Спирс побрилась наголо - певица рассказала, зачем сделала это в 2007 году / коллаж: Главред, фото: instagram.com/britneyspears, ua.depositphotos.com

В 2007 году американская певица Бритни Спирс, которая поддерживала амплуа хорошей девочки, сорвалась с цепи - смерть близкой родственницы, рождение двоих детей, сложный развод и употребление наркотиков привело к тому, что она находилась под всевидящим оком папарацци круглые сутки.

И работы у них хватало - артистка то и дело попадала в неприятности в перерывах от лечения в различных реабилитационных центрах. В феврале 2007 года Бритни засняли в одной из парикмахерских Тарзаны, Калифорния - певица при помощи машинки самостоятельно побрила себе голову.

Кадры моментально разлетелись по всем таблоидам и наделали много шума. Спустя 16 лет после этого события Бритни Спирс наконец решилась рассказать, почему она так поступила.

видео дня

В своей биографической книге "Женщина во мне", которая появится в продаже 24 октября, она поделилась воспоминаниями про тот день. Фрагменты ее рассказа опубликовало издание People.

Так Спирс призналась, что это был протест против всех, кто контролировал ее жизнь и обсуждал ее внешность до мельчайших деталей с тех пор, как ей исполнилось 11 лет. "Когда я росла, на меня так много смотрели. Меня рассматривали с ног до головы, люди говорили мне, что они думают о моем теле с тех пор, как я была подростком. Брить голову и действовать было моим способом дать отпор", - пишет Спирс.

Ранее стало известно, что Бритни Спирс разводится с мужем, актером и фитнес-инструктором Сэмом Асгари, через год после заключения официального брака. Причиной якобы стала неверность певицы.

После развода Бритни Спирс ушла в отрыв на странной вечеринке с пятью мужчинами - в социальных сетях появилось видео, где ей целуют и облизывают ноги, пока она позирует в полупрозрачном платье.

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