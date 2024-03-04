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"Странный и старый": 22-летняя модель раскрыла необычные склонности Ди Каприо

Анна Подгорная
4 марта 2024, 02:02
Хике Конингс рассказала, как отшила главного голливудского ловеласа после посредственного поцелуя.
Леонардо Ди Каприо, Хике Конингс
Хике Конингс рассказала про любовные предпочтения Леонардо Ди Каприо / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/hieke_konings

Сава плейбоя закрепилась за Леонардо Ди Каприо едва ли не раньше, чем он стал звездой Голливуда. В его джентельменском списке красивейшие модели мира. При этом он в свои 49 остается закоренелым холостяком.

Ди Каприо часто упрекают в том, что он строит отношения исключительно с красотками до 25 лет - как только они пересекают этот возрастной рубеж, актер заканчивает роман. Однако это не единственная странная привычка Лео.

Недавно 22-летняя голландская модель и звезда Playboy Хике Конингс раскрыла любопытные детали из личной жизни голливудской знаменитости. Она познакомилась с Ди Каприо на закрытой вечеринке - актер подослал к ней своего ассистента с приглашением поболтать. Конингс подошла к Лео, и он предложил ей вместе провести ночь. Хике сказала, что не заинтересована в подобного рода отношениях, хоть потом и призналась, что поцелуй между ними все же был. "Не лучший в моей жизни", - отметила модель.

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"Он был шокирован. Конечно, он не привык к отказам. Когда я сказала, что недостаточно хорошо его знаю, он был очень мил и ответил: "Я уважаю это", - говорит девушка. Впрочем, по ее словам, в тот вечер он все же увел другую красотку с вечеринки к себе домой.

И хоть сама Конингс чарам знаменитости не поддалась, она призналась, что у нее есть несколько подруг, которые принимали подобные приглашения от Ди Каприо. Они рассказали модели, что у актера есть специфические предпочтения: "Одна из подруг сказала, что во время близости он не снимал наушники, потому что не хотел ее слышать. А другая говорит, что он даже положил ей на голову подушку".

Поэтому Хике Конингс, похоже, ничуть не жалеет, что не пополнила коллекцию ловеласа Ди Каприо. "Нет, Лео слишком старый и слишком странный", - подытожила модель. Рассказ девушки опубликовало издание Daily Mail.

Леонардо Ди Каприо

Леона́рдо Вильге́льм Ди Ка́прио (родился 11 ноября 1974 года) - легендарный голливудский актер и продюсер.
Лауреат многочисленных наград, включая премию "Оскар" (2016), BAFTA (2016), премию Гильдии киноактёров США (2016), три премии "Золотой глобус" (2005, 2014, 2016), а также "Серебряного медведя" (1997) Берлинского кинофестиваля, сообщает "Википедия".

Ранее в СМИ появились слухи о том, что у 53-летней Наоми Кэмпбелл роман с 37-летним миллионером из ОАЭ, кинопродюсером Мохаммедом Аль-Турки. Они знакомы уже 10 лет и много времени проводят вместе.

Также 55-летняя Дженнифер Энистон спровоцировала слухи о помолвке. "Рэйчел Грин" явилась на красную дорожку вручения Премий Гильдии киноактеров США (SAG Awards) с огромным бриллиантом на безымянном пальце.

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