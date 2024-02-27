55-летняя Дженнифер Энистон спровоцировала слухи о помолвке - СМИ

Благодаря одной детали поклонники "Рэйчел Грин" со всего мира гадают, с кем звезда собралась под венец.

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Дженнифер Энистон показала кольцо, похожее на обручальное / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Американская актриса Дженнифер Энистон ослепила поклонников своим выходом на красную дорожку вручения Премий Гильдии киноактеров США (SAG Awards). Перед камерами она блистала в серебряном платье от Celine, однако внимание от роскошного образа артистки все же отвлекала одна деталь.

Речь идет о кольце с крупным драгоценным камнем, которое сверкало на безымянном пальце левой руки Джен. Яркая блестяшка спровоцировала слухи о том, что актриса скоро может сообщить о своей помолвке, пишет The Mirror.

Отлично рассмотреть кольцо, которое наделало столько шума, можно на видео, которым поделилась звездная визажистка Анджела Левин в своем блоге в Instagram. Она сотрудничает с Джен более 20 лет, и показала фанатам актрисы, как та осыпает ее воздушными поцелуями. При этом в кадре хорошо видно руку с заветным колечком.

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55-летняя Дженнифер Энистон была замужем дважды - с актером Бредом Питтом (2000-2005) и актером Джастином Теру (2015-2018). Также у знаменитости были отношения с Тейтом Донованом, Полом Раддом, Винсом Воном, однако последние 5 лет, после развода с Теру, про ее личную жизнь ничего не известно.

Смотрите видео с Дженнифер Энистон и кольцом, которое спровоцировало слухи про ее помолвку:

Кто такая Дженнифер Энистон? Дженнифер Энистон - одна из самых высокооплачеваемых актрис Голливуда, обладательница "Эмми" (2002), "Золотого глобуса" (2003) и премий Гильдии киноактеров (1996, 2020). Имеет звезду на голливудской Аллее славы. Наиболее известна благодаря сериалу "Друзья", где исполнила роль Рэйчел Грин. Укрепили ее популярность главные роли в комедийных фильмах "Брюс Всемогущий", "Развод по-американски", "Притворись моей женой", "Несносные боссы" и пр. Была признана журналами People, Cosmopolitan и Esquire самой красивой женщиной.

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