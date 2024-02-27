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55-летняя Дженнифер Энистон спровоцировала слухи о помолвке - СМИ

Анна Подгорная
27 февраля 2024, 02:00
Благодаря одной детали поклонники "Рэйчел Грин" со всего мира гадают, с кем звезда собралась под венец.
Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон показала кольцо, похожее на обручальное / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Американская актриса Дженнифер Энистон ослепила поклонников своим выходом на красную дорожку вручения Премий Гильдии киноактеров США (SAG Awards). Перед камерами она блистала в серебряном платье от Celine, однако внимание от роскошного образа артистки все же отвлекала одна деталь.

Речь идет о кольце с крупным драгоценным камнем, которое сверкало на безымянном пальце левой руки Джен. Яркая блестяшка спровоцировала слухи о том, что актриса скоро может сообщить о своей помолвке, пишет The Mirror.

Отлично рассмотреть кольцо, которое наделало столько шума, можно на видео, которым поделилась звездная визажистка Анджела Левин в своем блоге в Instagram. Она сотрудничает с Джен более 20 лет, и показала фанатам актрисы, как та осыпает ее воздушными поцелуями. При этом в кадре хорошо видно руку с заветным колечком.

видео дня

55-летняя Дженнифер Энистон была замужем дважды - с актером Бредом Питтом (2000-2005) и актером Джастином Теру (2015-2018). Также у знаменитости были отношения с Тейтом Донованом, Полом Раддом, Винсом Воном, однако последние 5 лет, после развода с Теру, про ее личную жизнь ничего не известно.

Смотрите видео с Дженнифер Энистон и кольцом, которое спровоцировало слухи про ее помолвку:

Кто такая Дженнифер Энистон?

Дженнифер Энистон - одна из самых высокооплачеваемых актрис Голливуда, обладательница "Эмми" (2002), "Золотого глобуса" (2003) и премий Гильдии киноактеров (1996, 2020). Имеет звезду на голливудской Аллее славы. Наиболее известна благодаря сериалу "Друзья", где исполнила роль Рэйчел Грин. Укрепили ее популярность главные роли в комедийных фильмах "Брюс Всемогущий", "Развод по-американски", "Притворись моей женой", "Несносные боссы" и пр. Была признана журналами People, Cosmopolitan и Esquire самой красивой женщиной.

Ранее актриса Натали Портман дала резкий комментарий про слухи о разводе с мужем-изменником, хореографом Бенжаменом Мильпье. Его неверность была раскрыта летом 2023 года.

Также стало известно, что голливудская звезда Том Круз сбежал от российской подружки, бывшей жены олигарха Дмитрия Цветкова Эльсины Хайровой, после знакомства с ее детьми.

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