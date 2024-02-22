Голливудский актер больше не хочет связываться с россиянкой.

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Том Круз закрутил с дочерью депутата / Коллаж Главред, фото Instagram/elsina_k, tomcruise

Голливудский актер Том Круз расстался со своей российской подругой Эльсиной Хайровой всего через несколько дней после знакомства с ее детьми.

По информации The Daily Mail, 61-летний актер и 36-летняя Эльсина, бывшая жена олигарха Дмитрия Цветкова, как полагают, впервые встретились в декабре прошлого года во время вечеринки в Мейфэре, где их застукали за ласками.

Но теперь появились сообщения, что их пути расстались всего через несколько дней после того, как он познакомился с ее детьми. Говорят, что Том "охладел" к россиянке, но захотел остаться друзьями, потому что они живут в одном многоквартирном доме в Лондоне.

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"Окончить отношения на плохой ноте было бы неловко, если бы они столкнулись друг с другом в лифте", — сообщил источник The Sun. "Между ними нет никаких обид, и для Тома их отношения просто исчерпали себя", - пишет Таблоид.

У Эльсины есть сын и дочь от предыдущего брака с российским олигархом и торговцем бриллиантами Дмитрием Цветковым.

Россиянка Эльсина — дочь Рината Хайрова, ведущего российского политика, состояние которого оценивается в 5 миллиардов фунтов стерлингов и близкого союзника террориста Путина.

Это произошло после того, как на прошлой неделе стало известно, что Том "стал ближе" к Эльсине и регулярно ночевал в ее шикарной лондонской квартире.

Недавно пара посетила блестящий гала-ужин в поддержку лондонской благотворительной организации Air Ambulance Charity в пятизвездочном отеле Raffles, где принц Уильям был почетным гостем.

Пара прибыла на мероприятие отдельно, но тогдашние друзья сказали, что они проводят все больше и больше времени вместе.

Однако теперь россиянке придется себе искать нового бойфренда.

Напомним, ранее стало известно о том, что Том Круз закрутил новый роман с дочерью экс-депутата Госдумы РФ Эльсиной Хайровой и уже познакомился с ее детьми от брака с российским олигархом.

ранее стало известно о том, что Том Круз потратит на свой новый фильм в космосе 200 миллионов долларов США. О съемках ленты на МКС актер говорил еще три года назад.

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