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Ночует у нее: Тома Круза и российскую модель таки уличили в отношениях

Алена Кюпели
13 февраля 2024, 15:24
Голивудская звезда ночует у дочери российского олигарха в ее роскошной квартире в Лондоне.
Том Круз закрутил с дочерью депутата
Том Круз закрутил с дочерью депутата / Коллаж Главред, фото Instagram/elsina_k, tomcruise

61-летний Голливудский актер Том Круз за последние пару месяцев "сблизился" с 36-летней Эльсиной Хайровой ‒ дочкой депутата Госдумы страны-агрессора РФ и бывшей женой российского олигарха Дмитрия Цветкова. Теперь Круз официально встречается с ней.

"В кругу Эльсины хорошо известно, что они с Томом теперь являются одним целым", — цитирует инсайдера Page Six.

"Они очень сблизились за последние несколько недель, но стараются не фотографироваться вместе, потому что хотят сохранить конфиденциальность", — продолжил источник.

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"Том остался на ночь в квартире Эльсины, которая, как вы можете себе представить, очень красивое место. Им нравится проводить время вместе, и, несмотря на свое богатство, они делают многое из того, что делают нормальные пары", также добавляет он.

Пара также посетила гала-ужин в поддержку лондонской благотворительной организации Air Ambulance Charity, где принц Уильям был почетным гостем.

Хотя Круз и Хайрова приехали отдельно, друзья рассказали изданию, что это неудивительно, поскольку большую часть времени они проводят за закрытыми дверями в ее многомиллионной квартире в Найтсбридже в Лондоне.

По информаци пропагандистских СМИ, отец Хайровой - депутат террористической российской Думы Ринат Хайров. Он также имеет гражданство Великобритании. Интересно, что дочку Хайрова подозревали в хищении 500 млн.рублей, списанных на создание российского БПЛА.

Напомним, ранее стало известно о том, что Том Круз потратит на свой новый фильм в космосе 200 миллионов долларов США. О съемках ленты на МКС актер говорил еще три года назад.

В мае 2023 года известную латиноамериканскую поп-певицу Шакиру заметили вместе во время одной из гонок Формулы-1 − на Гран-при Майами - как раз в компании Тома Круза. Двое знаменитостей были в темных солнцезащитных очках и широко улыбались фотографам.

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