61-летний Голливудский актер Том Круз был замечен за ласками на вечеринке в лондонском Мейфэр с 36-летней светской львицей Эльсиной Хайровой, дочерью известного российского депутата и бывшей женой олигарха, торгующего бриллиантами.
Как сообщил источник британского таблоида The Daily Mail, они были неразлучны, явно пара. "Кажется, он был одержим ею", - сообщил один из гостей мероприятия.
Сообщается, что пара вместе появилась на вечеринке на Гросвенор-сквер около 9 часов вечера в прошлую субботу, к большому удивлению и волнению других гостей.
Хайрова, одетая в черное платье без бретелек с бриллиантовым бантом, позировала для фотографий с Авраменко Алиеной, бывшей участницей Мисс Европы. Сообщается, что Круз и Хайрова покинули мероприятие вместе рано утром.
"Круз был очень дружелюбен — его постоянно просили сфотографироваться, и он вежливо отказывался", — сказал источник. "В конце концов диджею пришлось сделать объявление на русском языке, что мистер Круз не хочет никаких фотографий.
"Большую часть ночи он танцевал с Хайровой", - сообщили источники.
Бывшая модель, гражданка Великобритании, ранее была замужем за российским магнатом Дмитрием Цетковым, с которым она делила особняк стоимостью 22 миллиона фунтов стерлингов в поместье Вентворт в Суррее, а также дома в Лондоне стоимостью 18 миллионов фунтов стерлингов.
Пара также владела недвижимостью в Дубае и на Кипре, а также автомобилями, ювелирными изделиями и коллекциями произведений искусства на миллионы фунтов.
Их очень резкий развод попал в заголовки газет летом после того, как Хайрову обвинили в сокрытии от бывшего мужа значительных активов, в том числе коллекции сумок стоимостью 1 миллион фунтов стерлингов.
По информаци пропагандистских СМИ, отец Хайровой - депутат террористической российской Думы Ринат Хайров. Он также имеет гражданство Великобритании. Интересно, что дочку Хайрова подозревали в хищении 500 млн.рублей, списанных на создание российского БПЛА.
Напомним, ранее стало известно о том, что Том Круз потратит на свой новый фильм в космосе 200 миллионов долларов США. О съемках ленты на МКС актер говорил еще три года назад.
В мае 2023 года ее заметили вместе во время одной из гонок Формулы-1 − на Гран-при Майами - как раз в компании Тома Круза. Двое знаменитостей были в темных солнцезащитных очках и широко улыбались фотографам.
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