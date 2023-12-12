УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Тома Круза подловили за ласками с дочерью депутата Госдумы террористической РФ

Алена Кюпели
12 декабря 2023, 22:19
Пара вместе появилась на вечеринке на Гросвенор-сквер около 9 часов вечера
Том Круз закрутил с дочерью депутата
Том Круз закрутил с дочерью депутата / Коллаж Главред, фото Instagram/elsina_k, tomcruise

61-летний Голливудский актер Том Круз был замечен за ласками на вечеринке в лондонском Мейфэр с 36-летней светской львицей Эльсиной Хайровой, дочерью известного российского депутата и бывшей женой олигарха, торгующего бриллиантами.

Как сообщил источник британского таблоида The Daily Mail, они были неразлучны, явно пара. "Кажется, он был одержим ею", - сообщил один из гостей мероприятия.

Сообщается, что пара вместе появилась на вечеринке на Гросвенор-сквер около 9 часов вечера в прошлую субботу, к большому удивлению и волнению других гостей.

видео дня

Хайрова, одетая в черное платье без бретелек с бриллиантовым бантом, позировала для фотографий с Авраменко Алиеной, бывшей участницей Мисс Европы. Сообщается, что Круз и Хайрова покинули мероприятие вместе рано утром.

"Круз был очень дружелюбен — его постоянно просили сфотографироваться, и он вежливо отказывался", — сказал источник. "В конце концов диджею пришлось сделать объявление на русском языке, что мистер Круз не хочет никаких фотографий.

"Большую часть ночи он танцевал с Хайровой", - сообщили источники.

Бывшая модель, гражданка Великобритании, ранее была замужем за российским магнатом Дмитрием Цетковым, с которым она делила особняк стоимостью 22 миллиона фунтов стерлингов в поместье Вентворт в Суррее, а также дома в Лондоне стоимостью 18 миллионов фунтов стерлингов.

Пара также владела недвижимостью в Дубае и на Кипре, а также автомобилями, ювелирными изделиями и коллекциями произведений искусства на миллионы фунтов.

Их очень резкий развод попал в заголовки газет летом после того, как Хайрову обвинили в сокрытии от бывшего мужа значительных активов, в том числе коллекции сумок стоимостью 1 миллион фунтов стерлингов.

По информаци пропагандистских СМИ, отец Хайровой - депутат террористической российской Думы Ринат Хайров. Он также имеет гражданство Великобритании. Интересно, что дочку Хайрова подозревали в хищении 500 млн.рублей, списанных на создание российского БПЛА.

Напомним, ранее стало известно о том, что Том Круз потратит на свой новый фильм в космосе 200 миллионов долларов США. О съемках ленты на МКС актер говорил еще три года назад.

В мае 2023 года ее заметили вместе во время одной из гонок Формулы-1 − на Гран-при Майами - как раз в компании Тома Круза. Двое знаменитостей были в темных солнцезащитных очках и широко улыбались фотографам.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Том Круз
Реклама

Главное за день

США не смогут утвердить помощь до Рождества - лидер республиканцев после встречи с Зеленским

США не смогут утвердить помощь до Рождества - лидер республиканцев после встречи с Зеленским

22:27 Украина
Зеленский встретился с Байденом и рассказал о выделении новой помощи от США

Зеленский встретился с Байденом и рассказал о выделении новой помощи от США

21:50 Политика
"Нет понятной стратегии": в США объяснили, почему не выделяют помощь Украине

"Нет понятной стратегии": в США объяснили, почему не выделяют помощь Украине

20:42 Политика
Все главные новости

Последние новости

22:54

Впервые после смерти мужа: мрачную Сандру Буллок подловили папарацци

22:28

Враги сожгли родную хату: Иво Бобул посетовал, как в Крыму спалили его дом

22:27

США не смогут утвердить помощь до Рождества - лидер республиканцев после встречи с Зеленским

22:25

Там полигон по уничтожению: эксперт рассказал о ситуации под Бахмутом

22:19

Тома Круза подловили за ласками с дочерью депутата Госдумы террористической РФ

Украина в 2024-м будет освобождать восток и юг, Путин загнал себя в тупик - генерал МаломужУкраина в 2024-м будет освобождать восток и юг, Путин загнал себя в тупик - генерал Маломуж
21:50

Зеленский встретился с Байденом и рассказал о выделении новой помощи от США

21:38

На фронте погиб один из создателей "Захара Беркута" и "Киборгов" Руслан Володин

21:25

"Лежу ровно": победительница "Евровидения" опубликовала фото из больницы

21:13

Венгры Закарпатья написали письмо Орбану о вступлении Украины в ЕС: тот ответил

Реклама
21:07

Лунный календарь 13 декабря 2023: день, когда появляется возможность достичь желаемого

20:51

Французский писатель Фредерик Бегбедер арестован по подозрению в изнасиловании

20:42

"Нет понятной стратегии": в США объяснили, почему не выделяют помощь Украине

20:26

90% армии: США опубликовали секретные данные о погибших оккупантах

20:20

Скрытый тандем Залужного и Порошенко?мнение

20:03

Правила ухода на пенсию ужесточат: кому из украинцев грозят проблемы

20:00

Выворачивать или нет: как правильно загружать вещи в стиральную машинку

19:49

Отставка Залужного и Наева: в Минобороны разъяснили ситуацию

19:23

Синоптики объявили штормовое предупреждение: Украину будет засыпать снегом

19:16

Закручивают гайки: в Ирландии ужесточают льготы для беженцев

19:15

"Сначала - духовность, затем – оружие и бомбы": звезда "Довбуша" призвал полностью запретить русский язык

Реклама
19:12

Гороскоп на завтра 13 декабря 2023: Раку - проблемы со здоровьем, Весам - мало любви

19:00

Оля Цибульская попала в скандал из-за разрушенной оккупантами квартиры в ИрпенеВидео

18:59

Они предали Украину: топ звезд-запроданцев, гастролирующих в России

18:32

Встреча была "очень продуктивной": первые подробности визита Зеленского в США

18:11

Украина может остаться без помощи США уже через три недели: все подробности

18:03

Чем заставить волосы расти: эти простые советы помогут получить хорошую шевелюруВидео

18:00

Не усохнет до весны: как сохранить чеснок даже в квартире

17:58

Женщина намазала ржавый слив томатным соусом: результат сразил ее наповал

17:55

Евгений Карась. "Все плохо, зрада, отступление..." Хватит ныть!Видеоблоги

17:48

Час без связи - огромные убытки: нардеп о последствиях атаки на "Киевстар"

17:21

Помощь США для Украины: в Белом доме сделали важное заявление

17:20

Россия нацелилась на еще один город под Бахмутом: его потеря изменит ход боев - OSINT

17:00

Какой водой нужно умыться 14 декабря, чтобы стать здоровым: приметы и запреты

16:50

"Ситуация сложная": россияне собрали почти полмиллиона солдат и перешли в наступление

16:37

Купянск: что нужно знать о наступлении оккупантовмнение

16:21

Проблемы с сигналами о тревогах и "лежащие" терминалы: что известно о сбое в "Киевстаре" из-за кибератаки врагов

16:20

Оккупанты давят на Бахмут: перебрасывают дополнительные резервы на фронт - Сидорин

16:01

"Людей им не жалко": в ВСУ раскрыли детали массированного наступления россиян

16:00

"Авдеевку не сдадим": генерал-разведчик назвал год коренного перелома в войне

15:59

Украинские хакеры "положили" всю РФ: Кремль потерял контроль над налогами и сборами

Реклама
15:58

Словакия резко передумала: не будет блокировать переговоры ЕС-Украина

15:54

Хотят ли украинцы продолжать бороться против России: результаты опроса

15:40

Больше половины украинцев готовы бороться с РФ даже без помощи Запада - опрос

15:35

В спортклубе Порошенко "5 элемент" будут объявлять "санитарный перерыв" и звонить нардепам после появления ТЦК

15:30

Курс доллара идет на спад: эксперт спрогнозировал, что с ним будет до конца года

15:24

Тоня Матвиенко рассказала, почему похудела на 10 килограмм

15:20

10 признаков того, что вы стары: врач рассказала, как остановить старение

15:17

Церковный праздник 13 декабря: почему сквернословие может обратится проблемами со здоровьем

15:05

Кто из украинцев может платить за коммуналку вполовину меньше: ответ Пенсионного

14:58

Это самый нашумевший салат Нежность: рецепт закуски на Новый год 2024

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять