Тома Круза заподозрили в романе с "разведенкой" Шакирой - СМИ

Актера Тома Круза и певицу Шакиру заметили вместе во время одной из гонок Формулы-1 − на Гран-при Майами.

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Том Круз и Шакира / Коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Известная 46-летняя колумбийская поп-звезда Шакира и 60-летний легендарный голливудский актер и продюсер Том Круз спровоцировали слухи о собственном романе. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail.

Актера и певицу заметили вместе во время одной из гонок Формулы-1 − на Гран-при Майами. Двое знаменитостей были в темных солнцезащитных очках и широко улыбались фотографам.

В последние несколько месяцев журналисты таблоидов активно обсуждают нынешний статус Шакиры − после ее драматического разрыва с супругом, легендарным футболистом "Барселоны" Жераром Пике. У них двое общих сыновей — Саша и Милан. Сейчас Пике закрутил новый роман − со студенткой Кларой Чиа Марти.

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Про личную жизнь Тома Круза сейчас известно и того меньше. Последние его официальные отношения были с актрисой Кэти Холмс, они закончились разводом в июне 2012 − после пяти лет брака. У пары есть общая дочь Сури.

Напомним, ранее 45-летняя колумбийская певица Шакира, которая недавно разошлась со своим 35-летним мужем, испанским футболистом Жераром Пике, рассказала о том, как выявила измену мужа.

Шакира якобы поняла, что ее экс-возлюбленный Жерар Пике изменяет ей, когда увидела, как из ее дома исчезает варенье.

Исполнительница хита "Hips Don’t Lie" вернулась домой из путешествия и заподозрила измену мужа, увидев опустевшую банку джема. Отметим, что знаменитый футболист и их дети ненавидят джем.

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