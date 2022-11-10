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Развод ей к лицу: Шакира снялась в прозрачном платье для известного бренда

10 ноября 2022, 19:55

После предательства Пике привлекательность Шакиры лишь расцвела с новой силой.

Шакира
Шакира снялась в прозрачном платье от Burberry после развода с Жераром Пике / instagram.com/shakira

45-летняя колумбийская певица Шакира и 35-летний испанский футболист Жерар Пике в июне 2022 разошлись после 11 лет отношений. И хоть пара не состояла в официальном браке, в их гражданском союзе у них родилось двое детей.

Артистка ушла от спортсмена из-за его неверности, и отсудила у него сыновей. Гордая колумбийка живет с высоко поднятой головой, и новый статус свободной женщины ей, к слову, очень к лицу.

Недавно на своей странице в Instagram Шакира показала снимки в полупрозрачном платье, выполненные для новогодней рекламной кампании британского модного дома Burberry.

Наряд из полупрозрачной ткани, украшенный камнями и блестками, уже называют "платьем мести" (по аналогии с черным мини, которое принцесса Диана надела после развода с принцем Чарльзом - прим. редактора), ведь оно безупречно подчеркивает идеальную фигуру певицы, и оттеняет ее красоту.

Шакира
Шакира снялась в прозрачном платье от Burberry после развода с Жераром Пике / instagram.com/shakira

Ранее украинская певица MamaRika (настоящее имя - Анастасия Середа) похвасталась спортивной, подтянутой фигурой в соблазнительном белье через год после родов.

Другая молодая мама, дизайнерка и ресторатор Даша Кацурина, также не осталась за бортом и засветила свои пикантные формы в леопардовом купальнике.

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