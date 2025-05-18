Член украинского жюри публично поддержал пророссийского участника Евровидения

Певец попытался объяснить свое решение.

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Украинское национальное жюри - результат голосования / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision/, t.me, MELOVIN

Вы узнаете:

Кому украинское жюри отдало баллы

Почему украинцы раскритиковали MELOVIN

После окончания гранд-финала Евровидения 2025 стало известно, кто вошел в состав украинского национального жюри, его членов выбирали при помощи голосования в приложении "Дія".

Состав украинского национального жюри:

Дмитрий Шуров

MELOVIN

Алена Шоптенко

TAYANNA

Нателла Чхартишвили-Зацаринная

Стоит отметить, что после объявления результатов голосования украинского жюри, MELOVIN показал поклонникам в своих соцсетях, как он распределил баллы среди участников конкурса.

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"Свои баллы и размещение в рейтинге принял решение от общества не скрывать. Единица – это первое место и дальше поочередно. Потому, прошу", - написал артист.

Как голосовал MELOVIN / фото: скрин t.me, MELOVIN

Наивысший балл достался представителям Германии Abor & Tynna, а на втором месте оказался скандальный представитель Эстонии Tommy Cash. Поклонники высказали свое недовольство по этому поводу, ведь постановку номера Tommy осуществила россиянка, также он неоднократно замечен в сотрудничестве с жителями страны-оккупанта РФ и ностальгирует по СССР.

Ответ MELOVIN фанатам / фото: скрин Еврофаны

После гневных комментариев от поклонников MELOVIN достаточно агрессивно отвечал на критику, но потом сообщил: "Оправданий не будет".

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Евровидение 2025 - последние новости

Отметим, как сообщал Главред, победитель Евровидения 2025 - певец JJ с песней "Wasted Love" - покорил еврофанов необычны голосом с широким диапазоном. А сама песня о личном опыте безответной любви певца.

А также в прямой эфир Евровидения 2025 включалась представительница Украины участница Евровидения 2024 – Jerry Heil. По словам артистки, 12 баллов Украина отдала Германии. Между тем, ни одна из стран не дала Украине наивысший балл.

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