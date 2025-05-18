Член украинского жюри публично поддержал пророссийского участника Евровидения

Вы узнаете:
- Кому украинское жюри отдало баллы
- Почему украинцы раскритиковали MELOVIN
После окончания гранд-финала Евровидения 2025 стало известно, кто вошел в состав украинского национального жюри, его членов выбирали при помощи голосования в приложении "Дія".
Состав украинского национального жюри:
- Дмитрий Шуров
- MELOVIN
- Алена Шоптенко
- TAYANNA
- Нателла Чхартишвили-Зацаринная
Стоит отметить, что после объявления результатов голосования украинского жюри, MELOVIN показал поклонникам в своих соцсетях, как он распределил баллы среди участников конкурса.
"Свои баллы и размещение в рейтинге принял решение от общества не скрывать. Единица – это первое место и дальше поочередно. Потому, прошу", - написал артист.
Наивысший балл достался представителям Германии Abor & Tynna, а на втором месте оказался скандальный представитель Эстонии Tommy Cash. Поклонники высказали свое недовольство по этому поводу, ведь постановку номера Tommy осуществила россиянка, также он неоднократно замечен в сотрудничестве с жителями страны-оккупанта РФ и ностальгирует по СССР.
После гневных комментариев от поклонников MELOVIN достаточно агрессивно отвечал на критику, но потом сообщил: "Оправданий не будет".
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Евровидение 2025 - последние новости
Отметим, как сообщал Главред, победитель Евровидения 2025 - певец JJ с песней "Wasted Love" - покорил еврофанов необычны голосом с широким диапазоном. А сама песня о личном опыте безответной любви певца.
А также в прямой эфир Евровидения 2025 включалась представительница Украины участница Евровидения 2024 – Jerry Heil. По словам артистки, 12 баллов Украина отдала Германии. Между тем, ни одна из стран не дала Украине наивысший балл.
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Евровидение-2025
Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая. На Евровидении-2025 по итогам Национального отбора Украину представила группа Ziferblat с песней Bird of Pray, и заняла 9 место. Победителем стал JJ из Австрии с песней "Wasted Love".
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