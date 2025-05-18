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Евровидение-2025: о чем песня Wasted Love победителя JJ

Анна Подгорная
18 мая 2025, 04:15
30
Текст оперной поп-баллады похож на номер JJ, значение - на бурю для его кораблика.
JJ
Евровидение-2025 JJ Wasted Love - текст, перевод и значение песни / коллаж: Главред, фото: Скриншот YouTube

Читайте больше:

  • О чем песня JJ - Wasted Love
  • Как переводится песня победителя Евровидения-2025

На Евровидении-2025 с 436 баллами победил конкурсант из Австрии - певец JJ с песней "Wasted Love". Он покорил еврофанов необычны голосом с широким диапазоном - JJ (настоящее имя - Йоханнес Питч) обладает контртенором типа "сопрано", что позволяет ему в своем творчестве успешно в поп-музыку элементы оперных арий.

Главред расскажет, о чем песня "Wasted Love" победителя Евровидения-2025 JJ.

"Wasted Love", она же "Напрасная любовь", баллада в жанре поп-оперы, посвящена глубоким переживаниями Питча. "Это рассказ о моем личном опыте безответной любви. Я чувствовал, что иду по улице с односторонним движением", - рассказал JJ в интервью для BBC.

На сцене Йоханнес Питч появляется посреди океана на разбитом корабле: океан - его любовь, а судно разбито, как и его сердце.

Текст песни JJ - Wasted Love:

I'm an ocean of love

And you're scared of water

You don't want to go under

So you let me go under

I reach out my hand

But you watch me grow distant

Drift out to the sea and

Far away in an instant

You left me in the deep end

I'm drownin' in my feelings

How do you not see that?

Now that you're gone

All I have

Is wasted love

This wasted love

Now that you're gone

Can't fill my heart

With wasted love

This wasted love

When you let me go

I barely stayed afloat

I'm floatin' all alone

Still, I'm holdin' on to hope

Now that you're gonе

Can't fill my heart

With wasted love

This wasted love

Wasted love

This wasted

Wasted, wasted, wasted, wasted

Wasted, wasted, wasted, wasted

Love (Wasted, wasted, wasted, wasted)

Love.

Перевод песни JJ - Wasted Love (Напрасная любовь):

Я океан любви

А ты боишься воды

Ты не хочешь погружаться под воду

Поэтому ты позволяешь мне опускаться на дно

Я тяну руку

Но ты наблюдаешь, как я отдаляюсь

Уплываю в море и

В одно мгновение

Ты оставил меня в глубоком море

Я тону в своих чувствах

Как ты этого не видишь?

Теперь, когда тебя нет

Всё, что у меня есть

Это напрасная любовь

Эта напрасная любовь

Теперь, когда тебя нет

Нельзя наполнить мое сердце

Напрасной любовью

Этой напрасной любовью

Когда ты отпустил меня

Я едва держался на плаву

Я плыву в полнейшем одиночестве

И все же я держусь за надежду

Теперь, когда тебя больше нет

Нельзя заполнить мое сердце

Напрасной любовью

Этой напрасной любовью

Напрасная любовь

Эта напрасная

Напрасная, напрасная, напрасная, напрасная

Напрасная, напрасная, напрасная, напрасная

Любовь (Напрасная, напрасная, напрасная, напрасная)

Любовь.

Смотрите видео выступления JJ с песней Wasted Love на Евровидении-2025:

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Евровидение-2025 - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, о чем песня "Bird of Pray", с которой победители Нацотбора-2025, украинская группа Ziferblat, выступили в гранд-финале Евровидения в 2025 году.

Также Швейцария поддержала Украину перед финалом Евровидения-2025 - победители Евровидения-2024 Nemo спели с украинской группой Ziferblat песню Bird of Pray.

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Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая. На Евровидении-2025 по итогам Национального отбора Украину представила группа Ziferblat с песней Bird of Pray, и заняла 9 место. Победителем стал JJ из Австрии с песней "Wasted Love".

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