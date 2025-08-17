Укр
"Не ела два месяца": Анна Кошмал не может сбросить вес после вторых родов

Анна Подгорная
17 августа 2025, 12:12
Кошмал раскрыла причину, по которой ей приходится привыкать к своему новому телу.
Анна Кошмал
Анна Кошмал родила - актриса рассказала о постродовом периоде / instagram.com/smorkovkina

Вкратце:

  • 5 месяцев назад Анна Кошмал родила второго ребенка
  • С тех пор звезда не может вернуться к прежней фигуре

11 марта 2025 года украинская актриса Анна Кошмал во второй раз стала матерью. У нее родилась дочь, которую назвали Софией.

Недавно артистка призналась, что после появления малышки она столкнулась с проблемой: у Анны не получается вернуть себе дородовую форму. Фигура Кошмал заметно округлилась, но она отнеслась к этому философски.

видео дня

Актриса рассказала в своем блоге в Instagram, что пробовала различные диеты, отказалась от сладкого, однако вес "остановился" на втором месяце после родов. Специалисты объяснили молодой маме, что переживать и торопиться не стоит - ее фигура будет такой до тех пор, пока она кормит Софию грудью.

"Это потребность моего тела на данном этапе. Если форсировать похудение, то молоко может вообще исчезнуть. Поэтому я остаюсь пока в своем новом теле, до тех пор, пока откормлю Софийку, ее здоровье сейчас самое важное", - пишет звезда.

Анна Кошмал с дочерью
Анна Кошмал родила - актриса рассказала о постродовом периоде / instagram.com/smorkovkina

София - младшая дочь Анны Кошмал. В 2018 году актриса родила первенца - мальчика Михаила. Личность отца своих детей звезда скрывает. Она отмечает, что оставаться в тени - решение ее мужа, поэтому Анна не спешит и не настаивает на том, чтобы он стал частью ее публичной жизни.

Анна Кошмал с сыном и дочерью
Анна Кошмал с сыном Михаилом и дочерью Софией / instagram.com/smorkovkina

О персоне: Анна Кошмал

Анна Кошмал - украинская актриса театра, кино и озвучки. Первую всеукраинскую популярность ей принесла роль Жени в сериале "Сваты". На ее счету более 40 ролей. Самые известные работы - "Слуга народу", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", "Папік 2" и пр.

Анна Кошмал
