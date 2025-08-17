"Не ела два месяца": Анна Кошмал не может сбросить вес после вторых родов

Вкратце:
- 5 месяцев назад Анна Кошмал родила второго ребенка
- С тех пор звезда не может вернуться к прежней фигуре
11 марта 2025 года украинская актриса Анна Кошмал во второй раз стала матерью. У нее родилась дочь, которую назвали Софией.
Недавно артистка призналась, что после появления малышки она столкнулась с проблемой: у Анны не получается вернуть себе дородовую форму. Фигура Кошмал заметно округлилась, но она отнеслась к этому философски.
Актриса рассказала в своем блоге в Instagram, что пробовала различные диеты, отказалась от сладкого, однако вес "остановился" на втором месяце после родов. Специалисты объяснили молодой маме, что переживать и торопиться не стоит - ее фигура будет такой до тех пор, пока она кормит Софию грудью.
"Это потребность моего тела на данном этапе. Если форсировать похудение, то молоко может вообще исчезнуть. Поэтому я остаюсь пока в своем новом теле, до тех пор, пока откормлю Софийку, ее здоровье сейчас самое важное", - пишет звезда.
София - младшая дочь Анны Кошмал. В 2018 году актриса родила первенца - мальчика Михаила. Личность отца своих детей звезда скрывает. Она отмечает, что оставаться в тени - решение ее мужа, поэтому Анна не спешит и не настаивает на том, чтобы он стал частью ее публичной жизни.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал о жестоком предательстве, которое произошло в жизни певицы Камалии. Музыкальный продюсер Елена Мозговая раскритиковала артистку за откровенность.
Также певица и музыкальный продюсер Наталья Могилевская рассказала о завершении карьеры и одиночестве. В жизни ей пришлось преодолеть многое на пути к семье ее мечты.
Читайте также:
- "Слишком быстро": Лилия Подкопаева сделала громкое публичное признание
- "Самым подлым образом": Олег Винник появился с новым заявлением
- Шоптенко раскрыла новые подробности о диагнозе сына
О персоне: Анна Кошмал
Анна Кошмал - украинская актриса театра, кино и озвучки. Первую всеукраинскую популярность ей принесла роль Жени в сериале "Сваты". На ее счету более 40 ролей. Самые известные работы - "Слуга народу", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", "Папік 2" и пр.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред