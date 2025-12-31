Ирина Билык заинтриговала переменами: "Билык - это любовь"

Певица подготовила для поклонников новогодний сюрприз.

Ирина Билык сейчас - певица решилась на смену имиджа / коллаж: Главред, фото: instagram.com/bilyk_iryna

Вкратце:

Ирина Билык поздравила поклонников с наступающим Новым годом

Звезда призналась, с какими чувствами вступает в 2026-ой

Украинская певица Ирина Билык поражает поклонников не только своим голосом и волшебной лирикой, но и способностью к преображениям. За это свое умение ее даже называют украинской Мадонной.

К Новому году артистка побаловала фанатов целым попурри из новых образов - она записала видео, на котором сменяет прически. "Скоро уже Новогодний вечер. Я встречаю его с новыми образами, хорошим настроением и желанием вдохновлять. Пусть Новый год вдохновляет вас на перемены и дарит ощущение счастья", - написала певица.

видео дня

Билык также предложила поклонникам выбрать, какой образ ей больше к лицу. К однозначному ответу в комментариях они так и не смогли прийти: кому-то понравился короткий блонд, кому-то - дерзкий каштан. Впрочем, единогласно было постановлено только одно - каждый лук открывает новую, сверкающую грань звезды, умопомрачительную в своем многообразии.

Ирина Билык сейчас - певица решилась на смену имиджа / фото: instagram.com/bilyk_iryna

О персоне: Ирина Билык Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (в особенности в 90-ые), любви к перевоплощениям и огромного влияние на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и пр.

