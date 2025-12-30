Укр
Победительница "Холостяка-13" выходит замуж: кто станет ее мужем

Виталий Кирсанов
30 декабря 2025, 19:55
308
Инна Белень опубликовала снимок, на котором можно увидеть обручальное кольцо на безымянном пальце.
Инна Белень выходит замуж
Инна Белень выходит замуж / коллаж: Главред, фото: instagram.com/innka_belen

Вы узнаете:

  • Кто станет мужем Инны Белень
  • Что написали подписчики в комментариях

Победительница 13-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", украинская блогерша Инна Белень сообщила о помолвке с возлюбленным.

Во вторник, 30 декабря, девушка опубликовала в своем Instagram-аккаунте снимок, на котором можно увидеть обручальное кольцо на безымянном пальце. Она отметила, что познакомилась со своим избранником - Иваном Яловенко - много лет назад, когда они вместе учились в школе.

видео дня

"В 2013-м, в 11 классе, мы переписывались часами... но тогда нам чего-то не хватало, чтобы сделать первый шаг. Может никогда не говорила, но ты мне и тогда нравился... поэтому я делала вид, что мне все равно. И вот 2025 год - ты хочешь, чтобы я носила твою фамилию, а наша семья становилась больше. Люблю тебя, Яловенко. И никогда не думала, что однажды скажу "да" с таким сердцем, что оно едва помещается в груди", - написала Инна.

В сториз Инна призналась, что Иван уже дважды предлагал ей жениться - в марте и августе этого года, но она просто не хотела выходить замуж. На этот раз девушка ответила твердым "да". В комментариях подписчики восторженно поздравляют пару с важным решением.

"Невероятная история, от судьбы ни в Германию не уйдешь ни на край света. Пусть ваша любовь никогда не прекращается", "Поздравляю, будьте счастливы", написали подписчики.

Фото: instagram.com/innka_belen

В начале декабря Инна Белень заинтриговала поклонников возможной сменой статуса в личной жизни. На новой фотосессии со своим избранником она засветила кольцо на безымянном пальце.

Ранее Инна Белень решилась лечь под нож хирурга. Она сделала подтяжку груди, о которой давно мечтала.

О реалити-шоу "Холостяк"

"Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Карта Deep State онлайн за 30 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 30 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

На Украину надвигается мощная магнитная буря: когда начнется геомагнитный шторм

На Украину надвигается мощная магнитная буря: когда начнется геомагнитный шторм

Гороскоп Таро на 31 декабря: Водолеям - честность, Стрельцам - пересмотреть приоритеты

Гороскоп Таро на 31 декабря: Водолеям - честность, Стрельцам - пересмотреть приоритеты

Китайский гороскоп на завтра 31 декабря: Лошадям - конфликт, Козлам - обиды

Китайский гороскоп на завтра 31 декабря: Лошадям - конфликт, Козлам - обиды

Гороскоп на январь 2026: Девам - большие перемены, Скорпионам - встреча

Гороскоп на январь 2026: Девам - большие перемены, Скорпионам - встреча

