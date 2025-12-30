Победительница 'Холостяка-13' выходит замуж: кто станет ее мужем

Вы узнаете:
Победительница 13-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", украинская блогерша Инна Белень сообщила о помолвке с возлюбленным.
Во вторник, 30 декабря, девушка опубликовала в своем Instagram-аккаунте снимок, на котором можно увидеть обручальное кольцо на безымянном пальце. Она отметила, что познакомилась со своим избранником - Иваном Яловенко - много лет назад, когда они вместе учились в школе.
"В 2013-м, в 11 классе, мы переписывались часами... но тогда нам чего-то не хватало, чтобы сделать первый шаг. Может никогда не говорила, но ты мне и тогда нравился... поэтому я делала вид, что мне все равно. И вот 2025 год - ты хочешь, чтобы я носила твою фамилию, а наша семья становилась больше. Люблю тебя, Яловенко. И никогда не думала, что однажды скажу "да" с таким сердцем, что оно едва помещается в груди", - написала Инна.
В сториз Инна призналась, что Иван уже дважды предлагал ей жениться - в марте и августе этого года, но она просто не хотела выходить замуж. На этот раз девушка ответила твердым "да". В комментариях подписчики восторженно поздравляют пару с важным решением.
"Невероятная история, от судьбы ни в Германию не уйдешь ни на край света. Пусть ваша любовь никогда не прекращается", "Поздравляю, будьте счастливы", написали подписчики.
В начале декабря Инна Белень заинтриговала поклонников возможной сменой статуса в личной жизни. На новой фотосессии со своим избранником она засветила кольцо на безымянном пальце.
Ранее Инна Белень решилась лечь под нож хирурга. Она сделала подтяжку груди, о которой давно мечтала.
О реалити-шоу "Холостяк"
"Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".
