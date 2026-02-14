Укр
MELOVİN намекнул на расставание со своим женихом

Алена Кюпели
14 февраля 2026, 22:05
69
MELOVİN снял кольцо и написал слова благодарности своему жениху.
Melovin рассказал о переменах в жизни с бойфрендом
Melovin рассказал о переменах в жизни с бойфрендом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/melovin_official

Кратко:

  • О чем сообщил Melovin
  • К кому он обратился с просьбой

Известный украинский певец Melovin снова огорошил переменами в своей личной жизни.

Интригующим постом музыкант поделился на своей странице в Instagram.

На фото артист показал свое обручальное кольцо, которое он снял с руки. Символ любви и верности лежит у него на ладони.

Музыкант написал: "Спасибо за опыт".

MELOVİN намекнул на расставание
MELOVİN намекнул на расставание / Фото Instagram/melovin_official

В намек на то, что отношения с возлюбленным закончились, Melovin добавил еще больше интриги. "Уважаемые медиа, для моего спокойствия и спокойствия Петра, я ничего не буду комментировать", - написал он.

MELOVIN — личная жизнь

Украинский певец MELOVIN 23 ноября неожиданно объявил о помолвке с военнослужащим Петром Злотей, впервые опубликовав фото своего избранника. Публичное предложение было сделано в центре Киева на Майдане Независимости, где партнер артиста, одетый в военную форму, встал на колено с кольцом и букетом роз. Певец ответил согласием.

MELOVIN
MELOVIN / фото: instagram.com, MELOVIN

Отношения Melovin с бойфрендом

Позже украинский ведущий Денис Жупник высказал мнение, что помолвка между артистом и военным врачом Петром Злотей является пиаром, а у певца на самом деле есть другой возлюбленный.

О персоне: Меловин

MÉLOVIN (настоящее имя Константин Николаевич Бочаров; род. 11 апреля 1997, Одесса, Украина) — украинский певец, победитель шестого сезона украинского вокального шоу "X-Фактор", победитель второго сезона гипершоу "Маска". Представитель Украины на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder", где занял в финале 17-е место. В июле 2021 года Меловин совершил каминг-аут как бисексуал на Atlas Weekend 2021, пишет Википедия.

"Поздно переобулась": сбежавшая Maruv запела на украинском

