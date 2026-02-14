Бех-Романчук стала мамой и показала фото малыша

Кратко:
Украинская прыгунья Марина Бех-Романчук, которая в сентябре 2025 года рассказала, что ждет первенца, стала мамой девочки.
Об этом известная спортсменка сообщила на своей странице в Instagram.
"19:40 на свет появилась наша лучшая девочка. 3150/51см сплошного счастья", - подписала фото она.
Бех-Романчук также показала черно-белое фото крошечной ручки, которую она держит сама.
В комментарии к спортсменке пришли и украинские знаменитости, которые поспешили поздравить ее со знаменательным событием.
"Поздравляю! Клас! Новая жизнь", - написала Джамала.
"Поздравляю вас", - добавила Маша Ефросинина.
"Поздравляем", - написала Ольга Харлан.
О персоне: Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук - украинская легкоатлетка, выступающая в прыжках в длину и тройном прыжке. Чемпионка Европы 2022 года в тройном прыжке, чемпионка Европы 2021 года в прыжке в длину в помещении, призер чемпионата мира 2019 года в прыжке в длину, многократная чемпионка Украины. Участница Олимпийских игр 2016, 2020 и 2024 годов, сообщает Википедия.
