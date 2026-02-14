Укр
Бех-Романчук стала мамой и показала фото малыша

Алена Кюпели
14 февраля 2026, 19:48
25
Украинская спортсменка стала мамой девочки и поделились свой радостью с подписчиками.
Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук стала мамой девочки / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Марина Бех-Романчук

Кратко:

  • О чем сообщила Бех-Романчук
  • Что она написала на своей странице

Украинская прыгунья Марина Бех-Романчук, которая в сентябре 2025 года рассказала, что ждет первенца, стала мамой девочки.

Об этом известная спортсменка сообщила на своей странице в Instagram.

видео дня

"19:40 на свет появилась наша лучшая девочка. 3150/51см сплошного счастья", - подписала фото она.

Бех-Романчук также показала черно-белое фото крошечной ручки, которую она держит сама.

Бех-Романчук стала мамой
Бех-Романчук стала мамой / Фото Instagram/marynabekh

В комментарии к спортсменке пришли и украинские знаменитости, которые поспешили поздравить ее со знаменательным событием.

"Поздравляю! Клас! Новая жизнь", - написала Джамала.

"Поздравляю вас", - добавила Маша Ефросинина.

"Поздравляем", - написала Ольга Харлан.

Звезды поздравили Бех-Романчук с рождением
Звезды поздравили Бех-Романчук с рождением / Фото Instagram/marynabekh

О персоне: Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук - украинская легкоатлетка, выступающая в прыжках в длину и тройном прыжке. Чемпионка Европы 2022 года в тройном прыжке, чемпионка Европы 2021 года в прыжке в длину в помещении, призер чемпионата мира 2019 года в прыжке в длину, многократная чемпионка Украины. Участница Олимпийских игр 2016, 2020 и 2024 годов, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости шоу бизнеса
