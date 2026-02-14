Путинист Михалков разнес Ефремова после тюрьмы: видео попало в сеть

Путинский лизоблюд Никита Михалков набросился на бывшего заключенного Ефремова.

Михаил Ефремов разучился играть / коллаж: Главред, фото: imdb.com, instagram.com, efremov.artist

Ефремов не справляется с задачей

Что он сделал на видео

Российский актер Михаил Ефремов, который недавно вышел из тюрьмы и решил вернуться к актерской карьере, видимо, растерял свои актерские способности, пока сидел.

Так, российский пропагандистский телеграмм-канал опубликовал видео с репетиции, где оголтелый украинофоб и прихвостень террориста Путина Михалков ругает освободившегося актера.

"Миша, давай по-другому!" — говорит путинист во время репетиции первого спектакля после тюрьмы.

По данным пропагандистов у режиссёра есть замечания к Ефремову — они вместе работают над постановкой "Без свидетелей" в "Мастерской, 12". Артист репетирует по 4 часа в день. Между тем, нагрузки даются тяжело — актёра мучает одышка, он с трудом встаёт, невынослив и неподвижен из-за хронической обструктивной болезни лёгких. Это его первая роль после 4,5 лет тюрьмы.

Михалков орет на Ефремова:

Путинст вызверился на Ефремова / Скриншот Mash

Ефремов сыграет главную роль трусливого и одинокого Его, который не может обрести семейное счастье.

Михаил Ефремов вышел из тюрьмы — за что был осужден

Михаил Ефремов был приговорен к лишению свободы за совершение смертельного ДТП в центре Москвы, произошедшего 8 июня 2020 года. Находясь в состоянии сильного алкогольного и наркотического опьянения, актер на своем внедорожнике выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого скончался в больнице от полученных травм. В 2022–2024 годах, находясь в заключении, актер "сменил вектор". Через своих защитников он передавал слова поддержки действиям российской армии, заявляя, что "у руководства страны не было другого выхода". Также появлялась информация, что ради условно-досрочного освобождения актер выражал готовность отправиться на фронт в качестве добровольца.

Михаил Ефремов попал под раздачу / фото: imdb.com

О персоне: Михаил Ефремов Михаил Ефремов - советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, театральный режиссёр, телеведущий; заслуженный артист РФ (1995), лауреат Государственной премии РФ (2001), двух кинопремий "Ника" (2002, 2016) и премии "ТЭФИ" (2017), сообщает Википедия. Ефремов родился 10 ноября 1963 года в Москве в театральной семье - актёра Олега Ефремова (1927-2000) и актрисы театра "Современник" Аллы Покровской (1937-2019). Дедушка Михаила Ефремова - оперный режиссёр Борис Покровский. Ефремов снялся в десятках кинофильмах, а также играл многие роли в театре. Артист, который играл в "Антикиллере", "Солдатах" и других российских фильмах и сериалах, до "пьяного" ДТП не поддерживал политику Путина. В 2014 году он осудил оккупацию Крыма, а в 2015 году попал в "Белый список" Минкульта Украины, куда вносили фамилии культурных деятелей, не поддерживающих режим Кремля. Также Ефремов критиковал Путина и читал стихи в рамках проекта "Гражданин поэт", в которых его высмеивал. Тогда актера считали оппозиционером. Однако позже Ефремов оправдался за высмеивания Путина. "Я не имею отношения к оппозиции, не имею отношения к политике. Ничего не имею против личности Путина. Почему я должен плохо относиться к человеку, который нас кормит - нас, людей искусства, деятелей кино... Я артист, клоун, а не оппозиционер. Это моя работа", - передавал слова Ефремова его адвокат.

