"Не думала, что в 50 лет": Могилевская сделала мужу трогательное признание

Кристина Трохимчук
14 февраля 2026, 15:25
Наталья Могилевская поздравила любимого с Днем святого Валентина.
Наталья Могилевская - личная жизнь
Наталья Могилевская - личная жизнь / фото: instagram.com, Наталья Могилевская

Вы узнаете:

  • Наталья Могилевская рассказала о начале отношений с мужем
  • Как она поздравила его с Днем всех влюбленных

Украинская певица Наталья Могилевская сделала трогательный поступок для любимого в День святого Валентина. Она опубликовала пост в Facebook, где поделилась нежными признаниями в адрес возлюбленного.

Артистка призналась, что для нее стало настоящей неожиданностью встретить любовь в зрелом возрасте. Могилевская рассказала, что их роман развивался невероятно быстро — близкие даже волновались о психологическом состоянии певицы.

видео дня
Наталья Могилевская - муж
Наталья Могилевская - муж / фото: instagram.com, Наталья Могилевская

"Никогда не думала, что в 50 лет, во время войны, судьба подарит мне величайшее счастье на планете. Любовь, которая вдохновляет жить. Мы познакомились в феврале 2022-го, а в апреле у нас было уже двое детей. Все говорили, что я сумасшедшая, но я знала, что это именно он", — рассказала Наталья.

Звезда трогательно поздравила супруга с Днем всех влюбленных и показала валентинку, которую для пары сделали их дочери. На красном сердечке можно рассмотреть надписи "Мама + папа".

Валентинка Натальи Могилевской
Валентинка Натальи Могилевской / фото: instagram.com, Наталья Могилевская

"Я поздравляю тебя, мой прекрасный Валентин, мой Герой, мой сильный, мудрый и благородный.Рядом с тобой мне не было страшно даже в аду. Скажу, как научил меня говорить ты: "Мы самые лучшие, и у нас лучшие дети и семья в мире", — гордо написала Могилевская.

О персоне: Наталья Могилевская

Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

Финансовая чёрная полоса позади: трем знакам зодиака наконец-то улыбнётся удача

