"Укусил Дима Коляденко": Монатик изменился до неузнаваемости

Поклонники сравнивают Дмитрия Монатика с Дмитрием Коляденко в молодости.

https://stars.glavred.info/ukusil-dima-kolyadenko-monatik-izmenilsya-do-neuznavaemosti-10740737.html Ссылка скопирована

Внешность Монатика сильно изменилась / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Монатик; скрин из видео TikTok

Вы узнаете:

Дмитрий Монатик выступил в Одессе

Почему его внешность удивила фанатов

Известный украинский певец Дмитрий Монатик поразил поклонников своим видом. Артист провел концерт в Одессе и вызвал бурю обсуждений из-за нового образа в TikTok.

Монатик вышел к публике в черном костюме, который состоял из оверсайз-рубашки с короткими рукавами и широких шорт сложного кроя. Решение стилистов сразу подверглось критике со стороны поклонников.

видео дня

Как сейчас выглядит Монатик / скрин из видео

Фанаты задались вопросом, чем певец так насолил своему стилисту, что тот выбрал для артиста наряд, подчеркивающий его невысокий рост. Под раздачу попали и модные шорты звезды, из-за которых его сравнили с героем мультсериала "Губка Боб Квадратные Штаны".

"Чем он настолько обидел своего стилиста?"

"Губка Боб посетил Одессу"

"Не узнала его. Одежда играет важную роль"

Монатика сравнили с Димой Коляденко / скрин из видео

На этом обсуждения Монатика не закончились — комментаторы обратили внимание и на изменения во внешности певца. Его прическа и борода сразу вызвали у публики ассоциации с известным украинским шоуменом Дмитрием Коляденко.

"Монатика укусил Дима Коляденко"

"Дима Монатик все больше напоминает Диму Коляденко"

"Похож на Диму Коляденко, наверное брат"

"Кто его стилист, наверное Коляденко?"

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что скандальная певица Maruv, которая продолжает сотрудничество с россиянами после начала полномасштабного вторжения, записала трек на украинском языке. Певица решила использовать в пении и тексте намеки на украинский фольклор.

Также певица Алина Гросу, которая недавно объявила о своей беременности, скрыла информацию о поле малыша от своей звездной крестной Ирины Билык. Сама Алина утверждает, что ей не был важен пол ребенка, ведь появление детей в семье это счастье.

Вас может заинтересовать:

О персоне: MONATIK Дмитрий Монатик, сценический псевдоним MONATIK – украинский певец, танцор, автор песен, саундпродюсер, композитор, участник шоу "X-Фактор", "Танцуют все!" и "Звездный ринг", судья танцевального шоу "Танцы со звездами" и тренер вокальных шоу "Голос. Дети" и "Голос страны" на телеканале 1+1. Заслуженный артист Украины, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред