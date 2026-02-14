"Укусил Дима Коляденко": Монатик изменился до неузнаваемости

Вы узнаете:
Известный украинский певец Дмитрий Монатик поразил поклонников своим видом. Артист провел концерт в Одессе и вызвал бурю обсуждений из-за нового образа в TikTok.
Монатик вышел к публике в черном костюме, который состоял из оверсайз-рубашки с короткими рукавами и широких шорт сложного кроя. Решение стилистов сразу подверглось критике со стороны поклонников.
Фанаты задались вопросом, чем певец так насолил своему стилисту, что тот выбрал для артиста наряд, подчеркивающий его невысокий рост. Под раздачу попали и модные шорты звезды, из-за которых его сравнили с героем мультсериала "Губка Боб Квадратные Штаны".
"Чем он настолько обидел своего стилиста?"
"Губка Боб посетил Одессу"
"Не узнала его. Одежда играет важную роль"
На этом обсуждения Монатика не закончились — комментаторы обратили внимание и на изменения во внешности певца. Его прическа и борода сразу вызвали у публики ассоциации с известным украинским шоуменом Дмитрием Коляденко.
"Монатика укусил Дима Коляденко"
"Дима Монатик все больше напоминает Диму Коляденко"
"Похож на Диму Коляденко, наверное брат"
"Кто его стилист, наверное Коляденко?"
MONATIK
Дмитрий Монатик, сценический псевдоним MONATIK – украинский певец, танцор, автор песен, саундпродюсер, композитор, участник шоу "X-Фактор", "Танцуют все!" и "Звездный ринг", судья танцевального шоу "Танцы со звездами" и тренер вокальных шоу "Голос. Дети" и "Голос страны" на телеканале 1+1. Заслуженный артист Украины, сообщает Википедия.
