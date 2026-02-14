"Как не целоваться": Остапчук вывез жену в Барселону на День влюбленных

Жена известного ведущего рассекретила заграничную поездку с возлюбленным.

Владимир Остапчук с супругой / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Екатерина Остапчук

Владимир Остапчук с женой показались в Барселоне

Что они там делали

Жена известного украинского ведущего Владимира Остапчука Екатерина рассекретила в Instagram, где сейчас находится с мужем. Оказалось, что пара наслаждается отдыхом в Барселоне в самый романтический праздник — День святого Валентина.

Екатерина не стесняется показывать, как проходит их путешествие в Испанию: пара посещает рестораны, ест клубнику в постели и гуляет по достопримечательностям. Владимир с женой засветились в Ботаническом саду Барселоны, где сняли на видео свои чувственные поцелуи под пальмами.

"А существует какой-то другой вариант позирования парой на видео, как не целоваться", — поддержала романтичное настроение Екатерина.

Владимир Остапчук в Барселоне / фото: instagram.com, Екатерина Остапчук

Владимир также выложил фотографию с улиц Испании, оставив шутливую подпись. Кроме того, он сообщил, что супруги отправились в путешествие без сына.

"Тим остался с няней в Жешуве (там живет мой одноклассник и хороший друг Костя с семьей). Мы решили с Тимом отдохнуть друг от друга три дня", — сообщил ведущий.

Владимир и Екатерина Остапчуки / фото: instagram.com, Екатерина Остапчук

Почему Владимир Остапчук может выезжать за границу

Ведущий Владимир Остапчук свободно пересекает украинскую границу, потому что является отцом троих несовершеннолетних детей.

Владимир Остапчук в Испании / фото: instagram.com, Владимир Остапчук

О персоне: Владимир Остапчук Владимир Остапчук - украинский ведущий (Танцы со звездами, Маска, Евровидение-2017, Співають всі), актер (кино и дубляж) и комик. От первого брака с Еленой Войченко у Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. В 2020 году Остапчук женился во второй раз, на Кристине Горняк, но уже через два года развелся. Позже он стал жить с молодой украинской журналисткой Катериной Полтавской. В марте 2024 года пара расписалась, а в декабре Катя Остапчук подарила шоумену сына Тимофея.

