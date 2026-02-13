"Было отчаяние": Фединчик раскрыл, как пережил измену Наталки Денисенко

Актер признался, что ему было сложно справиться со своими чувствами.

Андрей Фединчик про измену / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко, Андрей Фединчик

Вы узнаете:

Андрей Фединчик рассказал о эмоциях после измены

Как актер пережил предательство близкого человека

Украинский актер Андрей Фединчик рассказал о своих эмоциях после того, как узнал об измене бывшей жены Наталки Денисенко. Фединчик признался в комментарии программе "Ранок у великому місті" как справлялся с потрясением.

По словам актера, новость об измене сильно повлияла на его психоэмоциональное состояние. Андрей признался, что испытывал настоящее отчаяние.

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик развелись / instagram.com/natalka_denisenko

"На душе было отчаяние. Сейчас уже более-менее, ситуация выровнялась", — рассказал Фединчик.

Актер также раскрыл, как справиться с потрясением и жить дальше после измены партнера.

"Полюбить себя. Понять, что ты у себя есть. И главное – не изменить себе самому. А когда изменяют тебе, а ты у себя есть, все не так страшно", — ответил Андрей Алине Шаманской.

Андрей Фединчик - личная жизнь / фото: instagram.com, Андрей Фединчик

Андрей Фединчик и Наталка Денисенко — развод

Украинские актеры Наталка Денисенко и Андрей Фединчик официально развелись в мае 2025 года после 8 лет брака. Инициатором разрыва стала Денисенко. Причиной она назвала утрату чувств, разные взгляды на жизнь и влияние войны. Пара воспитывает общего сына, развод состоялся через суд. Андрей Фединчик заявлял, что во время его службы в ВСУ Наталка уже состояла в отношениях на стороне.

О персоне: Андрей Фединчик Андрей Фединчик - украинский актер театра, кино и дубляжа. Заслуженный артист Украины (2021). Фединчик родился 25 февраля 1985 года в городе Улан-Батор (Монголия). Детство и юность провели в Житомире. После окончания школы поступил в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого на факультет "Актер театра, кино и телевидения", который окончил в 2006 году. В 2019 году вышел фильм Алексея Шапарева "Круты 1918", где Андрей сыграл Олексу Савицкого. Это первая роль актера в полнометражном художественном фильме Андрей Фединчик вступил в ряды Вооруженных сил в начале полномасштабного вторжения России в Украину. В декабре 2024-го военный перенес сложную операцию на позвоночнике, после чего проходил длительную реабилитацию.

