Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Было отчаяние": Фединчик раскрыл, как пережил измену Наталки Денисенко

Кристина Трохимчук
13 февраля 2026, 17:15
73
Актер признался, что ему было сложно справиться со своими чувствами.
Андрей Фединчик про измену
Андрей Фединчик про измену / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко, Андрей Фединчик

Вы узнаете:

  • Андрей Фединчик рассказал о эмоциях после измены
  • Как актер пережил предательство близкого человека

Украинский актер Андрей Фединчик рассказал о своих эмоциях после того, как узнал об измене бывшей жены Наталки Денисенко. Фединчик признался в комментарии программе "Ранок у великому місті" как справлялся с потрясением.

По словам актера, новость об измене сильно повлияла на его психоэмоциональное состояние. Андрей признался, что испытывал настоящее отчаяние.

видео дня
Наталка Денисенко, Андрей Фединчик
Наталка Денисенко и Андрей Фединчик развелись / instagram.com/natalka_denisenko

"На душе было отчаяние. Сейчас уже более-менее, ситуация выровнялась", — рассказал Фединчик.

Актер также раскрыл, как справиться с потрясением и жить дальше после измены партнера.

"Полюбить себя. Понять, что ты у себя есть. И главное – не изменить себе самому. А когда изменяют тебе, а ты у себя есть, все не так страшно", — ответил Андрей Алине Шаманской.

Как сейчас выглядит Андрей Фединчик
Андрей Фединчик - личная жизнь / фото: instagram.com, Андрей Фединчик

Андрей Фединчик и Наталка Денисенко — развод

Украинские актеры Наталка Денисенко и Андрей Фединчик официально развелись в мае 2025 года после 8 лет брака. Инициатором разрыва стала Денисенко. Причиной она назвала утрату чувств, разные взгляды на жизнь и влияние войны. Пара воспитывает общего сына, развод состоялся через суд. Андрей Фединчик заявлял, что во время его службы в ВСУ Наталка уже состояла в отношениях на стороне.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что актер "Дизель Шоу" Евгений Сморыгин дал интервью, где прокомментировал прекращение сотрудничества со своей коллегой Яной Глущенко. Евгения возмутил категорический отказ актрисы выступить на юбилейном концерте проекта.

Также голливудский актер Бен Стиллер отреагировал на дисквалификацию украинского спортсмена Владислава Гераскевича на Зимних Олимпийских играх. Актер решил публично поддержать скелетониста в его борьбе с Международным олимпийским комитетом.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Андрей Фединчик

Андрей Фединчик - украинский актер театра, кино и дубляжа. Заслуженный артист Украины (2021).

Фединчик родился 25 февраля 1985 года в городе Улан-Батор (Монголия). Детство и юность провели в Житомире.

После окончания школы поступил в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого на факультет "Актер театра, кино и телевидения", который окончил в 2006 году. В 2019 году вышел фильм Алексея Шапарева "Круты 1918", где Андрей сыграл Олексу Савицкого. Это первая роль актера в полнометражном художественном фильме

Андрей Фединчик вступил в ряды Вооруженных сил в начале полномасштабного вторжения России в Украину. В декабре 2024-го военный перенес сложную операцию на позвоночнике, после чего проходил длительную реабилитацию.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости шоу бизнеса Наталка Денисенко Андрей Фединчик
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В одном регионе Украины расширили зону принудительной эвакуации детей: детали

В одном регионе Украины расширили зону принудительной эвакуации детей: детали

17:17Украина
Доллар и евро внезапно взлетели: свежий курс валют на 16 февраля

Доллар и евро внезапно взлетели: свежий курс валют на 16 февраля

16:50Экономика
Скачки температуры, дожди и снег: когда Украину атакует непогода, точная дата

Скачки температуры, дожди и снег: когда Украину атакует непогода, точная дата

15:35Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Темная пятница для Черкасской области: когда будут отключать свет 13 февраля

Темная пятница для Черкасской области: когда будут отключать свет 13 февраля

Житомирскую область накроет непогода: синоптики предупреждают о 1-м уровне опасности

Житомирскую область накроет непогода: синоптики предупреждают о 1-м уровне опасности

Китайский гороскоп на завтра 14 февраля: Петухам - гнев, Свиньям - стресс

Китайский гороскоп на завтра 14 февраля: Петухам - гнев, Свиньям - стресс

Свет будут отключать не всем: графики отключений для Львовщины на 13 февраля

Свет будут отключать не всем: графики отключений для Львовщины на 13 февраля

ВСУ пошли в контратаки на границе двух областей: ISW сообщил, как изменился фронт

ВСУ пошли в контратаки на границе двух областей: ISW сообщил, как изменился фронт

Последние новости

18:26

Заблокировали везде: скандал с Тодоренко набирает обороты в РФ

17:47

Ванна будет как новая: как избавиться от плесени в ванной комнатеВидео

17:35

Черная плесень исчезнет за минуты: секретное "оружие" скрывается в холодильникеВидео

17:26

В одном из городов Украины планируют усилить контроль электроснабжения - детали

17:17

В одном регионе Украины расширили зону принудительной эвакуации детей: детали

Землетрясения в Украине не связаны с войной, влияние баллистики более длительное - ГриньЗемлетрясения в Украине не связаны с войной, влияние баллистики более длительное - Гринь
17:15

"Было отчаяние": Фединчик раскрыл, как пережил измену Наталки Денисенко

16:50

Доллар и евро внезапно взлетели: свежий курс валют на 16 февраля

16:50

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинке снеговика и оленя за 75 с

16:30

Имя вне закона: суд постановил вернуть "Иисусу Христосу" старые данные

Реклама
16:17

Стюардесса назвала 4 вещи, которые запрещено делать во время полета

16:04

Густой туман и гололед: синоптики предупредили жителей Харькова об опасной погоде

16:04

Новый циклон ворвался в Украину: синоптики предупредили об опасности

15:59

"Сказала нет": звезда "Дизель Шоу" жестко высказался о поступке Яне Глущенко

15:57

Как символ современной борьбы: какое славное слово вернула в украинский язык война

15:40

Подешевели неожиданно: в Украине упали цены на популярные продукты

15:35

Скачки температуры, дожди и снег: когда Украину атакует непогода, точная дата

15:15

ВСУ уничтожили РЛС за 100 млн $ и ряд "жирных" целей врага: детали от Генштаба

15:03

Слова "катышки" не существует в украинском языке - как правильно сказатьВидео

14:56

"Без прикрас": Майкл Дуглас готовит откровенные мемуары о карьере и борьбе с раком

14:14

Когда состоится следующий раунд трехсторонних переговоров - первые детали

Реклама
14:04

Что не показывают в фильмах о Средневековье: правда о гигиене, науке и женщинах

14:02

В разы ускорит рост волос: какое дешевое аптечное средство стоит добавлять в шампунь

13:55

Почему 14 февраля нельзя лечить зубы: какой церковный праздник

13:53

Голливудский актер публично поддержал Гераскевича после скандала на Олимпиаде

13:21

ВСУ пошли в контратаки на границе двух областей: ISW сообщил, как изменился фронт

13:18

Стоит ли бояться пятницы 13-го - священник раскрыл правду о мистическом днеВидео

13:15

"Чувствовать себя": известная стилистка раскрыла главные тренды на 2026 год

12:37

Циклоны накроют Украину: погода на выходных принесет оттепель до +10 и мокрый снег

12:34

Масштабная индексация пенсий: стало известно, на сколько поднимут выплаты украинцам

12:27

"Надолго вас хватит?": Могилевская раскрыла свою диету и возмутила фанатов

12:09

Пятница, 13-е, в феврале: почему она особенно опасна и что нельзя делатьВидео

12:04

"Ужас, что он ей сделал": в сети вывели на чистую воду мужа Лорак

12:00

Дистанционка под вопросом: почему исчезают мобильная связь и интернет без света

11:58

РФ ударила по инфраструктуре Одессы: повреждены порт и энергосистема, есть жертва и раненые

11:51

69 трусов, миллион цветов и гигантская кошка: самые странные рекорды Украины

11:34

Опасность землетрясений в Украине: эксперт рассказал, где возможны толчки до 7 баллов

11:31

Гороскоп Таро на завтра 14 февраля: Львам - идти вперед, Водолею - новая эра

11:24

"Если его не будет": Елена Тополя сделала неожиданное признание о бывшем

11:23

Украина ввела санкции против 91 судна теневого флота РФ - детали

11:19

Китайский гороскоп на завтра 14 февраля: Петухам - гнев, Свиньям - стресс

Реклама
11:11

Седой дед: звезда "Сватов" появился на публике, но сбежал от разговоров

10:52

Слухи подтвердились: названа дата премьеры нового фильма о "Мумии"

10:48

Трое братьев погибли, мать и бабушка ранены: последствия удара РФ по КраматорскуФото

10:35

Не подчиняется гравитации: ученые раскрыли загадку уникальной реки, текущей "вверх"

10:31

Денег все больше не хватает: эксперт объяснил, что будет с оборонным бюджетом РФ

10:23

Как разморозить дверной замок за 5 минут - простые, но действенные способыВидео

10:17

Известный актер признался в любви Лесе Никитюк: "Меня трясло"

09:43

Миллион людей в год: как война сократила население Украины - демограф

09:43

"Представляет угрозу": Орбан заявил, что Украина якобы хочет напасть на Венгрию

09:36

"Теперь официально": Анастасия Половинкина показала своего возлюбленного

Новости Киева
Погода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяЕлена ЗеленскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения, кум
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Регионы
Новости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять