Известный актер признался в любви Лесе Никитюк: "Меня трясло"

Известный украинский актер Иван Билаш признался в чувствах к Лесе Никитюк. В интервью Алине Доротюк он рассказал о том, что работал вместе со звездой.

Билаш сообщил, что во время работы на Новом канале начал пересекаться с Лесей сначала на шоу "Хто зверху?", а позже — на съемках "Хто проти блондинок". Встреча с Никитюк оставила неизгладимое впечатление на актера — он признался, что дрожал во время их взаимодействия.

"Она проходила и меня трясло", — вспомнил Иван.

Звезда "Тихой Навы" подчеркнул, что Леся — исключительный профессионал своего дела, и рассказал о забавной ситуации, которая произошла на съемках.

"Я выходил к ней в кадр с чем-то, я что-то выносил... Первый раз вышел, она мне говорит: "Подожди, ты будешь стоять здесь". Я спросил, почему. Она отвечает: "Потому что мне 32 года, я на твоем фоне выгляжу на 25"", — признался Билаш.

Любовь подтолкнула парня и к неожиданным поступкам. Во время общения Иван так хотел произвести впечатление, что соврал Лесе Никитюк ради ее внимания.

"Я был влюблен в нее. Я ей даже наврал, что у нас день рождения в один день", — раскрыл актер.

Леся Никитюк - личная жизнь

Долгое время Леся Никитюк скрывала свою личную жизнь, отшучиваясь о статусе "холостячки", однако в конце 2024 года телеведущая официально подтвердила роман с военнослужащим Дмитрием Бабчуком. Избранник Леси младше её на 8 лет, он является офицером морской пехоты.

