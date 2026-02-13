Миша Кацурин показал настоящую Надю Дорофееву в реальной жизни

Вкратце:
- Миша Кацурин опубликовал фотоподборку
- В кадр попала его звездная супруга
Поклонники привыкли видеть Надю Дорофееву в ярких концертных образах и стильных луках на светских мероприятиях. Однако домашнюю версию Додо могут оценить лишь ее близкие.
Миша Кацурин, музыкант, ресторатор и муж звезды, в своем блоге в Instagram опубликовал ряд фото из повседневной жизни с ней. В кадр попал романтический момент флирта, сон пары в укрытии во время воздушной тревоги, и развлечениями с детьми мужчины от брака с бизнесвумен Дашей Кацуриной.
Фанаты Нади Дорофеевой с большим энтузиазмом приняли домашние кадры с ее близкими. В комментариях они требуют у Кацурина больше фото, которые показывают, как живет известная певица.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что известный украинский певец попал в больницу с инфарктом. Детали инцидента раскрыла жена лидера украинской группы Ot Vinta, художника и военнослужащего Юрия Журавля.
Также легендарная украинская актриса Ада Роговцева рассказала о проблемах со здоровьем. Затяжная зима для артистки кино и театра выдалась особенно тяжелой.
Читайте также:
- Украинские звезды мощно поддержали дисквалифицированного украинского спортсмена
- Никита Добрынин об увлечениях 4-летнего сына Льва: "У него много артистизма"
- "Одна девушка": Андрей Фединчик рассказал о личной жизни
О персоне: Надя Дорофеева
Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред