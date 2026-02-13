Укр
Миша Кацурин показал настоящую Надю Дорофееву в реальной жизни

Анна Подгорная
13 февраля 2026, 00:48
Муж Dorofeeva поделился личными кадрами.
Надя Дорофеева муж - Миша Кацурин показал домашние фото

Поклонники привыкли видеть Надю Дорофееву в ярких концертных образах и стильных луках на светских мероприятиях. Однако домашнюю версию Додо могут оценить лишь ее близкие.

Миша Кацурин, музыкант, ресторатор и муж звезды, в своем блоге в Instagram опубликовал ряд фото из повседневной жизни с ней. В кадр попал романтический момент флирта, сон пары в укрытии во время воздушной тревоги, и развлечениями с детьми мужчины от брака с бизнесвумен Дашей Кацуриной.

Фанаты Нади Дорофеевой с большим энтузиазмом приняли домашние кадры с ее близкими. В комментариях они требуют у Кацурина больше фото, которые показывают, как живет известная певица.

Надя Дорофеева муж - Миша Кацурин показал домашние фото
Надя Дорофеева муж - Миша Кацурин показал домашние фото
Надя Дорофеева муж - Миша Кацурин показал домашние фото
Надя Дорофеева муж - Миша Кацурин показал домашние фото

Ранее Главред рассказывал, что известный украинский певец попал в больницу с инфарктом. Детали инцидента раскрыла жена лидера украинской группы Ot Vinta, художника и военнослужащего Юрия Журавля.

Также легендарная украинская актриса Ада Роговцева рассказала о проблемах со здоровьем. Затяжная зима для артистки кино и театра выдалась особенно тяжелой.

О персоне: Надя Дорофеева

Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".

14:31

Верховная Рада пустует, деятельность парламента приостановлена - в чем причина

14:13

Почему педаль тормоза "бьет" зимой - главные ошибки водителей

14:08

Красивые поздравления с Днем Святого Валентина - картинки, проза и стихи

