Миша Кацурин показал настоящую Надю Дорофееву в реальной жизни

Муж Dorofeeva поделился личными кадрами.

Надя Дорофеева муж - Миша Кацурин показал домашние фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com/misha_katsurin

Миша Кацурин опубликовал фотоподборку

В кадр попала его звездная супруга

Поклонники привыкли видеть Надю Дорофееву в ярких концертных образах и стильных луках на светских мероприятиях. Однако домашнюю версию Додо могут оценить лишь ее близкие.

Миша Кацурин, музыкант, ресторатор и муж звезды, в своем блоге в Instagram опубликовал ряд фото из повседневной жизни с ней. В кадр попал романтический момент флирта, сон пары в укрытии во время воздушной тревоги, и развлечениями с детьми мужчины от брака с бизнесвумен Дашей Кацуриной.

Фанаты Нади Дорофеевой с большим энтузиазмом приняли домашние кадры с ее близкими. В комментариях они требуют у Кацурина больше фото, которые показывают, как живет известная певица.

О персоне: Надя Дорофеева Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".

