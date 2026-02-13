"Здесь нет этого": почему Галина Безрук предала Украину на самом деле

Вы узнаете:
Украинский известный актер Назар Заднепровский рассказал о Галине Безрук, которая переехала жить в страну-оккупанта РФ.
В интервью Дмитрию Гордону актер высказал свое мнение о предательнице и почему она молчит о войне в Украине.
Заднепровский заявил, что еще до полномасштабной войны Безрук зарабатывала в России, работая певицей и в 2022 году она не смогла отказаться от российских рублей. И даже проблемы в браке с россиянином Артемом Алексеевым не остановили ее.
"Мы снимали последний сезон „Будиночок на щастя". Декабрь 2021 года. У меня был с ней разговор. Помню, тогда говорю ей: „Галя, забирай своего мо**аля-мужа". А там он тоже по этому делу, там были проблемы, она потом жаловалась и хотела разводиться, потом воссоединилась. А я сказал: „Бросай его или приезжайте сюда с дочерью". А она отвечает: „Что мне здесь делать? Я актриса мюзик-холла, а здесь нет этого". Она не драматическая актриса, а в первую очередь певица. А там у нее главные роли в мюзик-холле. Она выбрала работу, а не страну", — сказал Назар.
Отметим, еще весной 2022 года Заднепровский оборвал все связи с предательницей после обстрела ее родного города Краматорска и в тот период актриса продолжала развлекаться в РФ.
О персоне: Галина Безрук
Галина Безрук – украинская и российская актриса, певица. В 2012 году стала финалисткой вокального шоу "Голос країни 2". Актриса сериалов "Слуга народа", "Последний мо**аль" и "Домик к счастью".
Умалчивает российско-украинскую войну и остается жить и работать в России.
