Назар Заднепровский рассказал, каким "хорошим русским" дал бы украинский паспорт

Звезда "Скаженого весілля" признался, кого из знаменитостей из страны-агрессора считает достойными людьми.

Назар Заднепровский рассказал, каким россиянам он бы дал паспорт Украины / Скриншот YouTube

Украинский актер и Народный артист Украины Назар Заднепровский поделился мнением про коллег, которые остались жить и работать в стране-агрессоре с началом полномасштабной войны в Украине.

В частности в интервью для Славы Демина актер рассказал, что вступал в дебаты с украинской актрисой Галиной Безрук (вместе играли в сериале "Домик на счастье") еще в 2018 году. Безрук, которая замужем за россиянином, осталась в рф, и сейчас работает на страну-оккупанта, игнорируя при этом войну на Родине.

Заднепровский уговаривал актрису забирать семью и переезжать в Украину, но та постоянно отказывалась из-за своей позиции, которую она прикрывала амбициями. "Я ей это говорил еще до войны, до активной фазы: "Галя, ну завязывай, ну. Забирай своего мужа-москвича, ребенка. Ну будешь здесь жить". Еще тогда начинались "терки" из-за ее позиции. Она мне сказала: "Назар, работа". Она актриса мюзик-холла. И в Москве есть мюзик-холл, а в Украине нет ни одного мюзик-холла, ничего нет для нее. А она не драматичная актриса, она актриса пения. Она говорит: "Вот основная причина - это моя работа. Я просто знаю, что я в Киев приеду и буду без работы". А там она на главных ролях в театре Мьюзик-холла", - вспоминает актер.

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Меж тем, Назар Заднепровский все еще уверен, что хорошие русские существуют. Более того, он убежден, что им стоит предоставить украинское гражданство. "Я так думаю, что так как Невзорову, нужно украинское гражданство давать очень хорошим, очень правильным россиянам. Фейгин, Ахеджакова… А их единицы. Вы понимаете, на 140 миллионов 5-10 человек хороших. Так что я думаю, 10 паспортов мы не пожалеем и пусть им будет хорошо в Украине", - поделился мыслями артист.

Напомним, ранее стало известно о том, что российского комика Михаила Шаца, который был признан в РФ иностранным агентом за высказывания против войны в Украине, депортировали из Индонезии прямо перед его концертом на Бали.

Также российский актер родом из Винницы Анатолий Белый, который открыто осудил войну в Украине, рассказал про травлю, которую он переживает из-за поклонников "русского мира".

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