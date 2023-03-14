УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Российский актер, который поддержал Украину, жалуется на террор со стороны "хороших русских"

14 марта 2023, 14:41
Сам актер родился в Винницкой области и не стал умалчивать то, как россияне убивают
Анатолий Белый
Анатолий Белый / Instagram

Популярный российский актер театра и кино Анатолий Белый, который осудил полномасштабную войну террористической России в Украине, назвав ее подлой, неправедной, кровавой и страшной, сообщил о "потоках ненависти", которые "хорошие русские" отправляют ему.

По информации пропагандистского ресурса "Стархит", актер обосновался в Израиле и откровенно радуется данному факту. "Встречи с новыми людьми — открытыми, талантливыми. Новые места. Новые впечатления. Выставки. Концерты. Съемки. Выступления. Впечатления. Такой насыщенной жизни у меня не было давно. Хочется сделать в Израиле что-то очень важное", - говорит он.

Кроме того, актер делится и тем, что на него льются огромные потоки ненависти из-за того, что он поддержал Украину в войне, которую развязала Россия.

видео дня

"Чувствую, что это мое время, когда есть опыт, силы и надо найти возможность сделать большое дело. Все время одна и та же мысль возвращается ко мне — теперь с этим жить всю оставшуюся жизнь. С этим адом. Открытый мир и люди, новые открытия и свершения с одной стороны и жуткие потоки ненависти из России — с другой. Горько. Больно. Страшно. Иду вперед. Не смотрю назад. Чего и вам желаю", — добавил 50-летний актер.

Решение покинуть Россию актер принял после ракетных ударов по Виннице 14 июля, поскольку сам он родился в Брацлаве Винницкой области.

Напомним, ранее стало известно о том, что российского комика Михаила Шаца, который был признан в РФ иностранным агентом за высказывания против войны в Украине, депортировали из Индонезии прямо перед его концертом на Бали.

Артисту невероятно повезло, что у него был паспорт Израиля. Иначе, его бы отправили на его террористическую родину, в Россию, где его посадили бы в тюрьму, как минимум на 15 лет. Сообщается, что депортация случилась из-за неправильно оформленных документов. "Все дело в документах. Мол, артист должен был получить специальное разрешение на концерт в Индонезии. В итоге звезду депортировали из страны, сейчас он находится в Израиле", - пишет СМИ.

Кроме того, ранее прямо перед концертом в Индонезии, некие спецслужбы задержали российского комика Михаила Шаца, который был признан в РФ иностранным агентом за высказывания против войны в Украине.

Вас также может заинтересовать:

Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

14:55

Вторая жизнь старого советского ковра: 4 поделки из "бесполезного" куска ткани

14:54

"В течение 4-6 недель": Моравецкий заявил, что Польша может дать Украине истребители МиГ-29Видео

14:41

Российский актер, который поддержал Украину, жалуется на террор со стороны "хороших русских"Видео

14:37

Украина собрала более 600 досье на россиян, подозреваемых в военных преступлениях - The GuardianВидео

14:37

Как поднять себе настроение за 1 минуту: моментальная блокировка негатива

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

14:32

"У хорошего бойца патроны не заканчиваются": Кадыров посоветовал армии РФ перетерпеть "снарядный голод"Видео

14:08

Звезда "Крепостной" рассказал печальную историю о бабушке, которая не хочет бежать из СлавянскаВидео

14:00

Гормональный живот: причины и способы избавиться от него

13:47

"Успел на последний автобус с мобилизованными": бурят-философ "зажмурился" под Угледаром

Реклама
13:47

"Победили Украину за 2-3 дня": Симоньян побредила о том, как РФ одержит верх над НАТОВидео

13:46

Что нужно для роста яблони, чтобы радовала плодами и пышной кронойВидео

13:43

Женщина-вамп в теле соседской девчонки: Дженна Ортега примерила откровенное платье

13:36

Favbet Foundation направил для ВСУ в район Бахмута еще два микроавтобуса

13:33

Конец режима Лукашенко: эксперт объяснил, почему КНР не хочет участия Беларуси в войне

12:58

Трамп заговорил о "катастрофе" и чванливо пообещал закончить войну РФ с Украиной

12:53

"Украина, прощай": Наташа Королева публично выразила свою позицию

12:47

Лукашенко ищет "крышу" и при первой же возможности предаст Путина - политологВидео

12:45

Что визуально увеличивает рост: простые способы казаться вышеВидео

12:26

Аналитик спрогнозировал, о чем будет Си Цзиньпин говорить с ЗеленскимВидео

12:15

Си Цзиньпин едет к Путину "договариваться о прекращении войны": аналитик назвал цель лидера КитаяВидео

Реклама
11:58

Уродуют и заставляют танцевать голыми: пленный оккупант рассказал об унижениях командиров РФВидео

11:53

Спортсмен почти год провел в российском плену: украинский легкоатлет Витковский вернулся домой

11:45

Гороскоп на завтра 15 марта 2023: Ракам – насыщенный день, Львам – испорченные планыВидео

11:39

"Счастливый" цвет волос по дате рождения: как покраситься, чтобы порадовать судьбу

11:21

Красиво жить не запретишь: Лопес и Аффлек купили мегаособняк за 64 млн долларов

11:19

Далеко не пролетели: в Белгородской области РФ взорвались две российские ракетыВидео

11:09

На улице привязалась собака или пес сам пришел в дом: как трактовать приметы

10:51

Клубни созреют уже в июне: лучшие ранние сорта картофеля, которые ищут все огородникиВидео

10:37

"Будет опаснее всего": экстрасенс сказала, какие города в ближайшее время атакует РФВидео

10:01

Как увеличить пенсию на 54% своими руками: пояснение экспертовВидео

09:47

Партизаны взорвали заместителя главы оккупационной "администрации" Новой Каховки: он в больницеВидео

09:43

"Территориальный спор": конкурент Трампа по выборам-2024 влип в скандал из-за войны в Украине

09:23

Как должна стоять кровать в спальне по фен-шую: простой и удивительный ответВидео

09:18

Встреча Путина и Си Цзиньпина: Пекин хочет выяснить, на какие уступки готова РФ в войне с Украиной - СМИВидео

09:04

"Это была шутка": срочник, которого избил командир в воинской части Житомира, записал видеообращениеВидео

09:00

Китай хочет говорить о финале войны с Зеленским, его не волнуют планы Путина - КочетковЭксклюзив

08:56

Зачем Лукашенко решил казнить чиновников-предателеймнение

08:53

В Польше утонули 36-летняя женщина с годовалым сыном: ребенок был тяжело боленВидео

08:50

"Путина перекосило от боли": СМИ рассказали об ухудшении здоровья российского диктатора

08:10

В Кремле воспринимают Пригожина как угрозу для Путина из-за "президентских амбиций" – ISWВидео

Реклама
08:05

Гороскоп на сегодня 14 марта 2023: Скорпионам – фатальные ошибки, Весам- травмыВидео

07:44

Политолог объяснил, что заставит Беларусь вступить в войну РФ против Украины

07:25

Россия и Китай сообща распространяют дезинформацию о войне в Украине - CNN

06:49

Байден вскоре планирует поговорить с Си Цзиньпином – Reuters

06:45

В Грузии есть системная проблемамнение

05:05

Как долго сохранить сало: об этой уловке многие даже не догадывались

04:02

"Проводится ротация": эксперт рассказал о подготовке оккупантов к "наступлению" из БеларусиВидео

03:30

Угроза заморозки войны и выход ВСУ на границы 1991 года: эксперт назвал сценарий для УкраиныВидео

03:20

Можно ахнуть от восторга: рецепт самого полезного салата Морковное чудоВидео

03:05

Военный эксперт спрогнозировал, какие бомбы помогут ВСУ прорвать оборону россиянВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Праздники
Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять