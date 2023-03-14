Российский актер, который поддержал Украину, жалуется на террор со стороны "хороших русских"

Сам актер родился в Винницкой области и не стал умалчивать то, как россияне убивают

Анатолий Белый / Instagram

Популярный российский актер театра и кино Анатолий Белый, который осудил полномасштабную войну террористической России в Украине, назвав ее подлой, неправедной, кровавой и страшной, сообщил о "потоках ненависти", которые "хорошие русские" отправляют ему.

По информации пропагандистского ресурса "Стархит", актер обосновался в Израиле и откровенно радуется данному факту. "Встречи с новыми людьми — открытыми, талантливыми. Новые места. Новые впечатления. Выставки. Концерты. Съемки. Выступления. Впечатления. Такой насыщенной жизни у меня не было давно. Хочется сделать в Израиле что-то очень важное", - говорит он.

Кроме того, актер делится и тем, что на него льются огромные потоки ненависти из-за того, что он поддержал Украину в войне, которую развязала Россия.

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"Чувствую, что это мое время, когда есть опыт, силы и надо найти возможность сделать большое дело. Все время одна и та же мысль возвращается ко мне — теперь с этим жить всю оставшуюся жизнь. С этим адом. Открытый мир и люди, новые открытия и свершения с одной стороны и жуткие потоки ненависти из России — с другой. Горько. Больно. Страшно. Иду вперед. Не смотрю назад. Чего и вам желаю", — добавил 50-летний актер.

Решение покинуть Россию актер принял после ракетных ударов по Виннице 14 июля, поскольку сам он родился в Брацлаве Винницкой области.

Напомним, ранее стало известно о том, что российского комика Михаила Шаца, который был признан в РФ иностранным агентом за высказывания против войны в Украине, депортировали из Индонезии прямо перед его концертом на Бали.

Артисту невероятно повезло, что у него был паспорт Израиля. Иначе, его бы отправили на его террористическую родину, в Россию, где его посадили бы в тюрьму, как минимум на 15 лет. Сообщается, что депортация случилась из-за неправильно оформленных документов. "Все дело в документах. Мол, артист должен был получить специальное разрешение на концерт в Индонезии. В итоге звезду депортировали из страны, сейчас он находится в Израиле", - пишет СМИ.

Кроме того, ранее прямо перед концертом в Индонезии, некие спецслужбы задержали российского комика Михаила Шаца, который был признан в РФ иностранным агентом за высказывания против войны в Украине.

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