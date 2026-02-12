Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Одна девушка": Андрей Фединчик рассказал о личной жизни

Элина Чигис
12 февраля 2026, 22:17
109
Андрею Фединчику предлагали стать главным героем шоу "Холостяк".
Андрей Фединчик
Андрей Фединчик заговорил о личном / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Андрей Фединчик

Кратко:

  • Андрей Фединчик рассказал о своем состоянии
  • Пишут ли ему девушки после развода

Украинский известный актер Андрей Фединчик заговорил о личной жизни после развода с актрисой Наталкой Денисенко.

В проекте "55 за 5" Фединчик поделился, что у него много поклонниц, но он отказывает на предложения познакомиться. Сейчас его не привлекает даже общение с противоположным полом.

видео дня

"Сердце свободно. Из-за публичного развода мне много женщин пишут в Instagram. Но сейчас я не настроен на отношения вообще. Поэтому отказываю. Одна девушка написала: „Ну я же ничего конкретного не предлагаю, давайте хотя бы встретимся на кофе, просто попьем". Я пока не настроен", — рассказал Андрей.

Андрей Фединчик
Андрей Фединчик / фото: instagram.com, Андрей Фединчик

Актер не исключает, что может избрать непубличную девушку, которая не будет иметь дела с шоу-бизнесом. Также он поделился, что его приглашали стать стать главным героем нового сезона шоу "Холостяк", но ему не нравится концепция проекта.

Смотрите видео интервью Андрея Фединчика:

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, известная певица Наталья Могилевская устроила себе отдых на природе вдали от города и людей. Могилевская показала, как она проводит время без детей и мужа, также засветила лицо без макияжа.

А также российский комик Максим Галкин, который публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, пообщался с поклонниками и ответил на претензии за использование ИИ.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Андрей Фединчик

Андрей Фединчик - украинский актер театра, кино и дубляжа. Заслуженный артист Украины (2021).

Фединчик родился 25 февраля 1985 года в городе Улан-Батор (Монголия). Детство и юность провели в Житомире.

После окончания школы поступил в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого на факультет "Актер театра, кино и телевидения", который окончил в 2006 году. В 2019 году вышел фильм Алексея Шапарева "Круты 1918", где Андрей сыграл Олексу Савицкого. Это первая роль актера в полнометражном художественном фильме

Андрей Фединчик вступил в ряды Вооруженных сил в начале полномасштабного вторжения России в Украину. В декабре 2024-го военный перенес сложную операцию на позвоночнике, после чего проходил длительную реабилитацию.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес новости шоу бизнеса Андрей Фединчик
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Прилет в многоэтажку и пострадавшие: рой "шахедов" атакует Одессу, детали

Прилет в многоэтажку и пострадавшие: рой "шахедов" атакует Одессу, детали

23:07Война
Какой будет мирная сделка с РФ - Зеленский выдвинул условия и объяснил позицию Украины

Какой будет мирная сделка с РФ - Зеленский выдвинул условия и объяснил позицию Украины

21:56Война
Последствия атак заставляют экономить: как будут отключать свет 13 февраля

Последствия атак заставляют экономить: как будут отключать свет 13 февраля

20:45Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Наталья Могилевская "сбежала" от детей и мужа - причина

Наталья Могилевская "сбежала" от детей и мужа - причина

Затмение в Водолее 17 февраля: кого ждёт прорыв, а кого — серьёзные испытания

Затмение в Водолее 17 февраля: кого ждёт прорыв, а кого — серьёзные испытания

Доллар и евро резко пошли в пике: появился курс валют на 13 февраля

Доллар и евро резко пошли в пике: появился курс валют на 13 февраля

Растет гурманом: Леся Никитюк показала 8-месячного сына за трапезой

Растет гурманом: Леся Никитюк показала 8-месячного сына за трапезой

Гороскоп Таро на завтра 13 февраля: Скорпиону - новая жизнь, Ракам - действие

Гороскоп Таро на завтра 13 февраля: Скорпиону - новая жизнь, Ракам - действие

Последние новости

00:01

В поисках себя: 12-летний Гарри Галкин сменил имидж

12 февраля, четверг
23:53

Обычная яичница заиграет новыми красками: какой секретный ингредиент стоит добавить

23:26

Не ромкомами едиными: лучшие триллеры для просмотра в День всех влюбленных

23:20

Последствия атак бьют по свету: обновленный график для Днепропетровщины на 13 февраляФото

23:13

Темная пятница для Черкасской области: когда будут отключать свет 13 февраля

Конец экспорту нефти и конец России: Загородний – о том, как Трамп убивает российскую нефтянкуКонец экспорту нефти и конец России: Загородний – о том, как Трамп убивает российскую нефтянку
23:07

Прилет в многоэтажку и пострадавшие: рой "шахедов" атакует Одессу, детали

23:04

Украинский известный певец пошел на крайние меры - причина

22:17

"Одна девушка": Андрей Фединчик рассказал о личной жизни

21:56

Какой будет мирная сделка с РФ - Зеленский выдвинул условия и объяснил позицию Украины

Реклама
21:47

Осень будет непростой: Украина узнала соперников в Лиге наций 2026/2027

21:44

Почему нельзя облизывать губы: эксперты раскрыли правду

21:29

Житомирскую область накроет непогода: синоптики предупреждают о 1-м уровне опасности

21:25

Многодетная мать Рианна решилась на еще один важный шаг

21:24

Свет будут отключать не всем: графики отключений для Львовщины на 13 февраля

21:02

Лысая Симоньян появилась на публичном мероприятии

21:00

Что нельзя делать на Масленицу: народные приметы и запреты

20:45

Последствия атак заставляют экономить: как будут отключать свет 13 февраля

20:41

Никита Добрынин об увлечениях 4-летнего сына Льва: "У него много артистизма"

20:35

Забытое благозвучное слово: как на украинском на самом деле называется "стрекоза"

19:55

Масленица 2026: что на самом деле означает каждый день Сыропустной неделиВидео

Реклама
19:53

В Днепр придет потепление, но с характером: что приготовила погода на выходные

19:34

Редкие "одноногие" существа напугали местных: что выбросил шторм на побережье Британии (фото)

19:27

Когда восстановят ТЭЦ в Киеве - Шмыгаль назвал обнадеживающие сроки

19:11

Скандал на мировой арене: чем Гераскевич разозлил МОК и кто его поддержалВидео

19:10

Что пытается сделать Путин украинцаммнение

18:45

В Украине разгорелся громкий скандал из-за корма для кошек: что говорят ветеринарыВидео

18:27

Рада готовит масштабную реформу мобилизации: к чему следует готовиться украинцам

17:51

"Шанс очень велик": в Раде назвали сценарий завершения войны

17:44

Появился всего 40 лет назад - какой город Украины является самым молодым

17:32

Скандал вокруг Интернационального легиона: в ВСУ прокомментировали слухи о "ликвидации"

17:12

Украинские звезды мощно поддержали дисквалифицированного украинского спортсмена

17:04

Проклятая "чертова дюжина": почему мир боится пятницу 13-го до сих порВидео

16:32

Почему левый берег Киева замерзает без отопления, а на правом оно есть: объяснение эксперта

16:28

Доллар и евро резко пошли в пике: появился курс валют на 13 февраля

16:21

Сколько могут стоить доллар и евро в ближайшие дни: неожиданный прогноз

16:08

Скандал на Олимпийских играх получил продолжение - какую награду получил Гераскевич

16:02

Жена Виталия Козловского рассказала о болезни с осложнением

15:58

Зачем стучать по дереву и как это делать правильно: в чем смысл приметы

15:51

МОК вляпался в новый скандал на фоне дисквалификации Гераскевича

15:31

Королева показала проукраинскую маму Люду и "убила" ее комплиментом

Реклама
15:31

Можно ли праздновать День святого Валентина: священник расставил точки над "і"Видео

15:22

Украина нанесла рекордный удар по России - по чему удалось попасть и где

14:49

"Момент стыда": Зеленский и МИД - о дисквалификации Гераскевича

14:31

Верховная Рада пустует, деятельность парламента приостановлена - в чем причина

14:13

Почему педаль тормоза "бьет" зимой - главные ошибки водителей

14:08

Красивые поздравления с Днем Святого Валентина - картинки, проза и стихи

14:07

Не нужно тереть часами: найдено дешевое средство, которое быстро очистит духовку

14:05

Салат из капусты, который будут есть все: простой рецепт вкусного блюда

13:57

Божественный рецепт: блины по-особенному на Масленицу 2026Видео

13:01

Что нужно сделать с кустами смородины ранней весной: уход для большого урожаяВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять