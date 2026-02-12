"Одна девушка": Андрей Фединчик рассказал о личной жизни

Андрею Фединчику предлагали стать главным героем шоу "Холостяк".

Андрей Фединчик заговорил о личном / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Андрей Фединчик

Кратко:

Андрей Фединчик рассказал о своем состоянии

Пишут ли ему девушки после развода

Украинский известный актер Андрей Фединчик заговорил о личной жизни после развода с актрисой Наталкой Денисенко.

В проекте "55 за 5" Фединчик поделился, что у него много поклонниц, но он отказывает на предложения познакомиться. Сейчас его не привлекает даже общение с противоположным полом.

"Сердце свободно. Из-за публичного развода мне много женщин пишут в Instagram. Но сейчас я не настроен на отношения вообще. Поэтому отказываю. Одна девушка написала: „Ну я же ничего конкретного не предлагаю, давайте хотя бы встретимся на кофе, просто попьем". Я пока не настроен", — рассказал Андрей.

Андрей Фединчик / фото: instagram.com, Андрей Фединчик

Актер не исключает, что может избрать непубличную девушку, которая не будет иметь дела с шоу-бизнесом. Также он поделился, что его приглашали стать стать главным героем нового сезона шоу "Холостяк", но ему не нравится концепция проекта.

Смотрите видео интервью Андрея Фединчика:

О персоне: Андрей Фединчик Андрей Фединчик - украинский актер театра, кино и дубляжа. Заслуженный артист Украины (2021). Фединчик родился 25 февраля 1985 года в городе Улан-Батор (Монголия). Детство и юность провели в Житомире. После окончания школы поступил в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого на факультет "Актер театра, кино и телевидения", который окончил в 2006 году. В 2019 году вышел фильм Алексея Шапарева "Круты 1918", где Андрей сыграл Олексу Савицкого. Это первая роль актера в полнометражном художественном фильме Андрей Фединчик вступил в ряды Вооруженных сил в начале полномасштабного вторжения России в Украину. В декабре 2024-го военный перенес сложную операцию на позвоночнике, после чего проходил длительную реабилитацию.

