Наталья Могилевская "сбежала" от детей и мужа - причина

Украинская известная певица Наталья Могилевская устроила себе отдых на природе вдали от города и людей.
На своей странице в соцсетях Могилевская показала, как она проводит время без детей и мужа, а также засветила лицо без макияжа.
Как оказалось, раз в три месяца артистка практикует "день тишины", чтобы восстановить силы. В этот раз Могилевская проводит время в домике недалеко от Киева.
"Раз в три месяца я делаю себе миниретрит в одиночестве. На этот раз я была в тишине недалеко от Киева. Уединилась в домике среди леса, без других людей и излишней суеты", – сообщила знаменитость.
Также Наталья насладилась отдыхом в чане и теперь она готова возвращаться в рабочие будни.
О персоне: Наталья Могилевская
Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).
