Наталья Могилевская "сбежала" от детей и мужа - причина

Наталья Могилевская решила провести время в одиночку.

Наталья Могилевская сделала паузу / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталья Могилевская

Кратко:

Наталья Могилевская уехала за город

Чем она там занималась

Украинская известная певица Наталья Могилевская устроила себе отдых на природе вдали от города и людей.

На своей странице в соцсетях Могилевская показала, как она проводит время без детей и мужа, а также засветила лицо без макияжа.

Как оказалось, раз в три месяца артистка практикует "день тишины", чтобы восстановить силы. В этот раз Могилевская проводит время в домике недалеко от Киева.

Наталья Могилевская на отдыхе / фото: скрин instagram.com, Наталья Могилевская

"Раз в три месяца я делаю себе миниретрит в одиночестве. На этот раз я была в тишине недалеко от Киева. Уединилась в домике среди леса, без других людей и излишней суеты", – сообщила знаменитость.

Наталья Могилевская на отдыхе / фото: скрин instagram.com, Наталья Могилевская

Также Наталья насладилась отдыхом в чане и теперь она готова возвращаться в рабочие будни.

Наталья Могилевская / инфографика: Главред

О персоне: Наталья Могилевская Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

