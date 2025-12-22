Наталье Могилевской отказал известный продюсер - причина

Евгений Рыбчинский выбрал другого артиста.

Наталья Могилевская хотела сотрудничать с Евгением Рыбчинским / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталья Могилевская

Украинский известный поэт и композитор Евгений Рыбчинский объяснил, почему он отказался стать продюсером певицы Натальи Могилевской.

В интервью "Наодинці" Евгений вспомнил, как однажды Могилевская обратилась к нему за помощью в продюсировании. Это произошло после того как она разорвала сотрудничество с Дмитрием Ягольником.

Оказалось, к продюсеру уже обратился певец Андрей EL Кравчук и Евгений пообещал ему помочь.

"Тогда бы я не стал продюсером EL Кравчука. Они пришли одновременно. Она закончила творческие отношения с Ягольником, с которым мы учились вместе на журналистике, и она искала базу. Буквально за день до нее был Андрей. А до того, как он появился, мы с Володей Бебешко были в жюри на конкурсе „Мелодия". Это львовский конкурс, где тот взял не гран-при, а какую-то, условно, первую премию, и я его очень тогда похвалил. Я сказал, что это настоящее шоу, и у нас на сцене еще никто такого не делал, и я готов в это вкладывать. И он появился, и я уже ему пообещал. И появляется, условно говоря, на следующий день Наташа, и я так мягко отказал…" — поделился Рыбчинский.

Наталья Могилевская / фото: instagram.com, Наталья Могилевская

Также он подчеркнул, что не смог бы продюсировать сразу двух знаменитость, ведь "между артистами есть ревность".

Наталья Могилевская / инфографика: Главред

О персоне: Наталья Могилевская Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

