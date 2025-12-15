"Есть что сказать": бывший Елены Тополи удивил заявлением о ее разводе

Тополи состояли в браке 12 лет.

Елена Тополя и Тарас Тополя ошеломили заявлением о разводе / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Елена Тополя

Вадим Лисица заговорил о Елене Тополе

Почему он не комментирует ее развод

Украинский известный продюсер Вадим Лисица высказался о разводе Тараса Тополи и Елены Тополи, с которой ранее был в отношениях.

В интервью Oboz.ua Лисица подчеркнул, что ему есть что сказать о разводе знаменитостей, но не хочет обсуждать их личную жизнь.

Продюсер отметил, что его жене будет неприятно слушать его рассказ о бывшей избраннице.

"Тут такое дело: я со своей женой договорился не комментировать никаких моментов, связанных с бывшими отношениями. Ире это не нравится, и я ее прекрасно понимаю - поставьте себя на ее место, было бы вам приятно? Она просила меня об этом несколько раз, поэтому мы решили, что таких тем не буду касаться. Хотя мне, конечно, есть что сказать. Но хватит Тополь", - сказал Лисица.

Семья Тараса и Елены Тополь / фото: instagram.com, Тарас Тополя

Роман Вадима Лисицы и Елены Тополи

Вадим Лисица и Елена Тополя долгое время состояли в отношениях, тогда артистка только начала развивать свою карьеру. Пара рассталась после того, как Елена приняла участие в "Евровидении-2010".

Тарас Тополя с семьей / фото: instagram.com, Тарас Тополя

Елена Тополя / инфографика: Главред

О персоне: Елена Тополя Елена Тополя – украинская певица, композитор и автор песен. С песней Sweet People представляла Украину на 55-м конкурсе "Евровидение" в Осло, где заняла десятое место, набрав в финале 108 баллов.

Многократная лауреатка, номинантка и победительница украинских национальных музыкальных премий "Золотая жар-птица", YUNA, M1 Music Awards. Ее песни три года подряд (2017—2019) выбирались лучшими песнями года в рамках украинской музыкальной премии "Музыкальная платформа".

С осени 2023 года вместо псевдонима Alyosha стала выступать под именем Елена Тополя.

