Рядом жена и дети: как проходит прощание со Степаном Гигой во Львове

Степан Гига умер в возрасте 66 лет.

https://stars.glavred.info/ryadom-zhena-i-deti-kak-prohodit-proshchanie-so-stepanom-gigoy-vo-lvove-10724075.html Ссылка скопирована

Степан Гига - прощание с артистом / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Степан Гига

Вы узнаете:

Во Львове проходит прощание со Степаном Гигой

Где его похоронят

Сегодня, 14 декабря, во Львове проходит прощание с народным артистом Украины Степаном Гигой, который умер 12 декабря в больнице.

Как стало известно, прощаются с певцом в Гарнизонном храме Святых апостолов Петра и Павла, сообщает Главред.

видео дня

Среди тех, кто пришел попрощаться с Гигой: родные, друзья и сотни поклонников.

Смотрите видео с прощания со Степаном Гигой:

Прощание со Степаном Гигой / фото: скрин t.me/stars_ua_gl

"Его вся Украина знает, и не только Украина, думаю, что и за рубежом. Это очень известный певец и, думаю, очень любимый народом. Его люди любили, его песни любили, так как Назария Яремчука. Назария было трудно потерять, а теперь его трудно потерять. Вот Зинкевич остался еще один и Попович", - рассказала львовянка Юлия Суспільному.

Прощание началось в 16.00, а закончится в 23.00.

"Он хотел нести свою силу и музыку в массы. Степан Петрович никогда не гнался за деньгами, никогда не искал какой-то славы, он просто хотел, чтобы его люди услышали. Я рад, что люди его услышали", – сказал сотрудник Гигы в комментарии для Эспрессо.

Мэр Львова Андрей Садовый также показал кадры с прощания с артистом.

Отметим, завтра, 15 декабря, в 14:00 в Гарнизонном храме Святых апостолов Петра и Павла состоятся похороны Степана Гиги, похоронят его на Лычаковском кладбище.

Болезнь Степана Гиги

19 ноября на странице артиста в соцсетях появилась информация о том, что Степану сделали срочную операцию и он находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Представители певца не раскрывали причину хирургического вмешательства. Концертный директор Гиги Петр Жобромильский сообщал, что артист находится в одной из больниц Львова под круглосуточным наблюдением врачей, рядом с ним были дети. О болезни певца рассказывал и украинский блогер Богдан Беспалов, заявив, что Степану Петровичу ампутировали ногу.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, украинский легендарный певец Степан Гига умер во львовской больнице. Известно, что артисту сделали срочную операцию, но из-за осложнений он находился в реанимации. На печальное известие отреагировали друзья и коллеги Степана Петровича.

А также Степан Гига родился 16 ноября 1959 года в селе Белки, которое находится на Закарпатье. Еще в школьные годы будущая знаменитость занимался вокалом и играл на баяне.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Степан Гига Степан Гига - украинский певец (лирический тенор), композитор. С 2002 года - Народный артист Украины. По данным Викпедии, за заслуги перед украинским народом и за развитие украинской культуры Степан Гига в 2002 году был награжден золотым орденом князя Константина Острожского I степени, в ноябре 2005 года — получил серебряный орден Андрея Первозванного II степени, а через несколько месяцев, в январе 2006 года, ему вручили золотой орден Андрея Первозванного I степени.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред