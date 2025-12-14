Укр
Рядом жена и дети: как проходит прощание со Степаном Гигой во Львове

Элина Чигис
14 декабря 2025, 19:59
468
Степан Гига умер в возрасте 66 лет.
Степан Гига
Степан Гига - прощание с артистом / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Степан Гига

Вы узнаете:

  • Во Львове проходит прощание со Степаном Гигой
  • Где его похоронят

Сегодня, 14 декабря, во Львове проходит прощание с народным артистом Украины Степаном Гигой, который умер 12 декабря в больнице.

Как стало известно, прощаются с певцом в Гарнизонном храме Святых апостолов Петра и Павла, сообщает Главред.

видео дня

Среди тех, кто пришел попрощаться с Гигой: родные, друзья и сотни поклонников.

Смотрите видео с прощания со Степаном Гигой:

Прощание со Степаном Гигой
Прощание со Степаном Гигой / фото: скрин t.me/stars_ua_gl

"Его вся Украина знает, и не только Украина, думаю, что и за рубежом. Это очень известный певец и, думаю, очень любимый народом. Его люди любили, его песни любили, так как Назария Яремчука. Назария было трудно потерять, а теперь его трудно потерять. Вот Зинкевич остался еще один и Попович", - рассказала львовянка Юлия Суспільному.

Прощание началось в 16.00, а закончится в 23.00.

"Он хотел нести свою силу и музыку в массы. Степан Петрович никогда не гнался за деньгами, никогда не искал какой-то славы, он просто хотел, чтобы его люди услышали. Я рад, что люди его услышали", – сказал сотрудник Гигы в комментарии для Эспрессо.

Мэр Львова Андрей Садовый также показал кадры с прощания с артистом.

Отметим, завтра, 15 декабря, в 14:00 в Гарнизонном храме Святых апостолов Петра и Павла состоятся похороны Степана Гиги, похоронят его на Лычаковском кладбище.

Болезнь Степана Гиги

19 ноября на странице артиста в соцсетях появилась информация о том, что Степану сделали срочную операцию и он находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Представители певца не раскрывали причину хирургического вмешательства. Концертный директор Гиги Петр Жобромильский сообщал, что артист находится в одной из больниц Львова под круглосуточным наблюдением врачей, рядом с ним были дети. О болезни певца рассказывал и украинский блогер Богдан Беспалов, заявив, что Степану Петровичу ампутировали ногу.

Отметим, как сообщал Главред, украинский легендарный певец Степан Гига умер во львовской больнице. Известно, что артисту сделали срочную операцию, но из-за осложнений он находился в реанимации. На печальное известие отреагировали друзья и коллеги Степана Петровича.

А также Степан Гига родился 16 ноября 1959 года в селе Белки, которое находится на Закарпатье. Еще в школьные годы будущая знаменитость занимался вокалом и играл на баяне.

О персоне: Степан Гига

Степан Гига - украинский певец (лирический тенор), композитор. С 2002 года - Народный артист Украины. По данным Викпедии, за заслуги перед украинским народом и за развитие украинской культуры Степан Гига в 2002 году был награжден золотым орденом князя Константина Острожского I степени, в ноябре 2005 года — получил серебряный орден Андрея Первозванного II степени, а через несколько месяцев, в январе 2006 года, ему вручили золотой орден Андрея Первозванного I степени.

