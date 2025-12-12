"Покинул нас": близкие и коллеги Степана Гиги высказались о его смерти

Вы узнаете:
- Степан Гига не поборол болезнь
- Как украинские знаменитости отреагировали на его смерть
Украинский легендарный певец Степан Гига умер во львовской больнице. Известно, что артисту сделали срочную операцию, но из-за осложнений он находился в реанимации.
На печальное известие уже отреагировали друзья и коллеги Степана Петровича.
Хор "Гомін"
"Сегодня нас покинул настоящий мэтр украинской эстрады - Степан Гига. Для хора "Гомін" эта потеря ощущается по-особенному. Его легендарный хит "Цей сон" стал для нас судьбоносным. Исполняя эту песню, мы почувствовали невероятную энергию и любовь тысяч слушателей, которые пели ее вместе с нами в залах и миллионами просматривали в соцсетях".
Оксана Билозир
"Покойся с Богом"
Павел Зибров
"Степан... Светлая память, друг... Сердце сжимается от боли и до сих пор не верится, что я пишу эти слова. Невероятный артист, светлый человек...Твой голос и твои песни - это часть нашей жизни, часть кода Украины, они навсегда с нами, в наших сердцах! Искренние соболезнования родным. Покойся с миром".
Ирина Федишин
"Степан был именно из таких людей. Во времена, когда это было совсем непопулярно, когда путь был непростым и не обещал быстрого признания, он не предал себя и не отвернулся от своего призвания. Он шел дальше - и его песни жили".
Виктор Павлик
"Покойся с Богом, брат"
Артем Пивоваров
"Это был человек настоящей миссионерства, который искренне верил, что должен служить людям. Степан Петрович был не просто артистом, он был человеком света, его присутствие, его голос, его отношение к людям - всегда несли тепло и силу. Такие люди оставляют след, который не сотрется".
Екатерина Бужинская
"Не могу поверить… Большая беда… Царство Небесное, Степан…"
О персоне: Степан Гига
Степан Гига - украинский певец (лирический тенор), композитор. С 2002 года - Народный артист Украины. По данным Викпедии, за заслуги перед украинским народом и за развитие украинской культуры Степан Гига в 2002 году был награжден золотым орденом князя Константина Острожского I степени, в ноябре 2005 года — получил серебряный орден Андрея Первозванного II степени, а через несколько месяцев, в январе 2006 года, ему вручили золотой орден Андрея Первозванного I степени.
