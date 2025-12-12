"Покинул нас": близкие и коллеги Степана Гиги высказались о его смерти

Степан Гига умер в возрасте 66 лет.

Степан Гига умер после болезни / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Степан Гига

Степан Гига не поборол болезнь

Как украинские знаменитости отреагировали на его смерть

Украинский легендарный певец Степан Гига умер во львовской больнице. Известно, что артисту сделали срочную операцию, но из-за осложнений он находился в реанимации.

На печальное известие уже отреагировали друзья и коллеги Степана Петровича.

Хор "Гомін"

"Сегодня нас покинул настоящий мэтр украинской эстрады - Степан Гига. Для хора "Гомін" эта потеря ощущается по-особенному. Его легендарный хит "Цей сон" стал для нас судьбоносным. Исполняя эту песню, мы почувствовали невероятную энергию и любовь тысяч слушателей, которые пели ее вместе с нами в залах и миллионами просматривали в соцсетях".

Умер Степан Гига - реакция знаменитостей / фото: скрин instagram.com, "Гомін"

Оксана Билозир

"Покойся с Богом"

Умер Степан Гига - реакция знаменитостей / фото: скрин instagram.com, Оксана Билозир

Павел Зибров

"Степан... Светлая память, друг... Сердце сжимается от боли и до сих пор не верится, что я пишу эти слова. Невероятный артист, светлый человек...Твой голос и твои песни - это часть нашей жизни, часть кода Украины, они навсегда с нами, в наших сердцах! Искренние соболезнования родным. Покойся с миром".

Умер Степан Гига - реакция знаменитостей / фото: скрин instagram.com, Павел Зибров

Ирина Федишин

"Степан был именно из таких людей. Во времена, когда это было совсем непопулярно, когда путь был непростым и не обещал быстрого признания, он не предал себя и не отвернулся от своего призвания. Он шел дальше - и его песни жили".

Умер Степан Гига - реакция знаменитостей / фото: скрин instagram.com, Ирина Федишин

Виктор Павлик

"Покойся с Богом, брат"

Умер Степан Гига - реакция знаменитостей / фото: скрин instagram.com, Виктор Павлик

Артем Пивоваров

"Это был человек настоящей миссионерства, который искренне верил, что должен служить людям. Степан Петрович был не просто артистом, он был человеком света, его присутствие, его голос, его отношение к людям - всегда несли тепло и силу. Такие люди оставляют след, который не сотрется".

Умер Степан Гига - реакция знаменитостей / фото: скрин instagram.com, Оксана Билозир

Екатерина Бужинская

"Не могу поверить… Большая беда… Царство Небесное, Степан…"

Умер Степан Гига - реакция знаменитостей / фото: скрин instagram.com, Екатерина Бужинская

О персоне: Степан Гига Степан Гига - украинский певец (лирический тенор), композитор. С 2002 года - Народный артист Украины. По данным Викпедии, за заслуги перед украинским народом и за развитие украинской культуры Степан Гига в 2002 году был награжден золотым орденом князя Константина Острожского I степени, в ноябре 2005 года — получил серебряный орден Андрея Первозванного II степени, а через несколько месяцев, в январе 2006 года, ему вручили золотой орден Андрея Первозванного I степени.

