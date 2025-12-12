Детское Евровидение-2025: где смотреть украинцам и как голосовать

Уже через несколько часов можно будет проголосовать за своего фаворита.

Детское Евровидение-2025 - когда начнется трансляция / коллаж: Главред, фото: instagram.com/suspilne.eurovision/

Вы узнаете:

Где смотреть Детское Евровидение-2025

Как голосовать за участников

Завтра, 13 декабря, в 18.00 начнется трансляция финала Детского песенного конкурса Евровидения-2025, который состоится в Тбилиси в Gymnastic Hall of Olympic City.

Как сообщает Суспільне, представительницей Украины стала 10-летняя Нерсесян София из Киева.

Девочка выступит под номером 6 с песней "Мотанка", автором которой стала Светлана Тарабарова.

Где смотреть Детское Евровидение-2025

На сайте Суспільне Культура в 18.00 начнется трансляция конкурса, комментировать его будет Тимур Мирошниченко. Отдельная трансляция с жестовым языком будет доступна на официальном сайте Суспільне Євробачення.

Исполнять песни на жестовом языке будут: Анфиса Худашова, Лада Соколюк и Александр Рудык.

Где смотреть Детское Евровидение-2025 / фото: junior.eurovision.ua/

Как голосовать за Украину на Детском Евровидении-2025

На этом конкурсе можно голосовать за представителя своей страны, первое окно откроется сегодня, 12 декабря, в 22.00, а закроется в субботу, 13 декабря в 17.59 по киевскому времени.

Голосовать можно онлайн через сайт JESC.TV.

После исполнения песен всех стран-участниц Евровидения откроется второе окно для голосовая.

Как голосовать за участников Детского Евровидения-2025 / фото: junior.eurovision.ua/

Порядок выступления участников

Мальта: Элиза Долг - "I Believe"

Азербайджан: Ягмур - "Miau miau"

Хорватия: Марино Вргоч - Snovi

Сан-Марино: Martina Crv – "Beyond the Stars"

Армения: Альберт Арменякан - "Brave Heart"

Украина: София Нерсесян - "Мотанка"

Ирландия: Лотти О'Дрисколл — "Rúin"

Нидерланды: Медов - "Freeze"

Польша: Марианна Клосс - "Brightest Light"

Северная Македония: Нела Манческа - "Miracle"

Черногория: Ася Джогович - "I tužna i srećna priča"

Италия: Леонардо Джованнанджели – "Rockstar"

Португалия: Инэш Гонсалвеш - "Para onde vai o amor?"

Испания: Гонсало Пинильос - "Érase una vez (Once Upon a Time)"

Грузия: Анита Абгариани - "Shine Like a Star"

Кипр: Рафаэлла Пантеле и Христос Георгиу — "Away"

Франция: Лу Делез - "Ce monde"

Албания: Крони Пула — "Fruta perime"

Смотрите видео выступления Софии Нерсесян:

Детское Евровидение Детское Евровидение - ежегодный международный телевизионный песенный конкурс, в котором участвуют представители стран-членов Европейского вещательного союза. Аналог песенного конкурса Евровидение с тем отличием, что в качестве исполнителей выступают дети и подростки до 14 лет, сообщает Википедия.

