Детское Евровидение-2025: где смотреть украинцам и как голосовать

Вы узнаете:
- Где смотреть Детское Евровидение-2025
- Как голосовать за участников
Завтра, 13 декабря, в 18.00 начнется трансляция финала Детского песенного конкурса Евровидения-2025, который состоится в Тбилиси в Gymnastic Hall of Olympic City.
Как сообщает Суспільне, представительницей Украины стала 10-летняя Нерсесян София из Киева.
Девочка выступит под номером 6 с песней "Мотанка", автором которой стала Светлана Тарабарова.
Где смотреть Детское Евровидение-2025
На сайте Суспільне Культура в 18.00 начнется трансляция конкурса, комментировать его будет Тимур Мирошниченко. Отдельная трансляция с жестовым языком будет доступна на официальном сайте Суспільне Євробачення.
Исполнять песни на жестовом языке будут: Анфиса Худашова, Лада Соколюк и Александр Рудык.
Как голосовать за Украину на Детском Евровидении-2025
На этом конкурсе можно голосовать за представителя своей страны, первое окно откроется сегодня, 12 декабря, в 22.00, а закроется в субботу, 13 декабря в 17.59 по киевскому времени.
Голосовать можно онлайн через сайт JESC.TV.
После исполнения песен всех стран-участниц Евровидения откроется второе окно для голосовая.
Порядок выступления участников
- Мальта: Элиза Долг - "I Believe"
- Азербайджан: Ягмур - "Miau miau"
- Хорватия: Марино Вргоч - Snovi
- Сан-Марино: Martina Crv – "Beyond the Stars"
- Армения: Альберт Арменякан - "Brave Heart"
- Украина: София Нерсесян - "Мотанка"
- Ирландия: Лотти О'Дрисколл — "Rúin"
- Нидерланды: Медов - "Freeze"
- Польша: Марианна Клосс - "Brightest Light"
- Северная Македония: Нела Манческа - "Miracle"
- Черногория: Ася Джогович - "I tužna i srećna priča"
- Италия: Леонардо Джованнанджели – "Rockstar"
- Португалия: Инэш Гонсалвеш - "Para onde vai o amor?"
- Испания: Гонсало Пинильос - "Érase una vez (Once Upon a Time)"
- Грузия: Анита Абгариани - "Shine Like a Star"
- Кипр: Рафаэлла Пантеле и Христос Георгиу — "Away"
- Франция: Лу Делез - "Ce monde"
- Албания: Крони Пула — "Fruta perime"
Смотрите видео выступления Софии Нерсесян:
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, украинский известный актер, спортсмен и командир военного взвода Иван Кононенко погиб на фронте в 42 года. Почти год знаменитость считали пропавшим без вести. Печальную новость сообщила сестра Ивана и отметила, что он погиб на Курском направлении.
А также певец Олег Винник, который сбежал жить в Германию еще в начале полномасштабной войны в Украине, поделился фотографиями со старта нового тура. На своей странице в соцсетях беглец опубликовал серию снимков со своей женой Таюне, которая также живет за границей и очень изменилась внешне.
Вас может заинтересовать:
- Совсем неожиданно: кого Тарас Цымбалюк отправил домой из проекта "Холостяк"
- "Отвратительно и абсурдно": вскрылась правда о Повалий и Лорак
- "Это дыра": Мария Яремчук вышла на связь и сообщила о страшном горе
Детское Евровидение
Детское Евровидение - ежегодный международный телевизионный песенный конкурс, в котором участвуют представители стран-членов Европейского вещательного союза. Аналог песенного конкурса Евровидение с тем отличием, что в качестве исполнителей выступают дети и подростки до 14 лет, сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред