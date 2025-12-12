Укр
Детское Евровидение-2025: где смотреть украинцам и как голосовать

Элина Чигис
12 декабря 2025, 19:45обновлено 12 декабря, 20:55
Уже через несколько часов можно будет проголосовать за своего фаворита.
Детское Евровидение-2025 - когда начнется трансляция / коллаж: Главред, фото: instagram.com/suspilne.eurovision/

Вы узнаете:

  • Где смотреть Детское Евровидение-2025
  • Как голосовать за участников

Завтра, 13 декабря, в 18.00 начнется трансляция финала Детского песенного конкурса Евровидения-2025, который состоится в Тбилиси в Gymnastic Hall of Olympic City.

Как сообщает Суспільне, представительницей Украины стала 10-летняя Нерсесян София из Киева.

Девочка выступит под номером 6 с песней "Мотанка", автором которой стала Светлана Тарабарова.

Где смотреть Детское Евровидение-2025

На сайте Суспільне Культура в 18.00 начнется трансляция конкурса, комментировать его будет Тимур Мирошниченко. Отдельная трансляция с жестовым языком будет доступна на официальном сайте Суспільне Євробачення.

Исполнять песни на жестовом языке будут: Анфиса Худашова, Лада Соколюк и Александр Рудык.

Где смотреть Детское Евровидение-2025 / фото: junior.eurovision.ua/

Как голосовать за Украину на Детском Евровидении-2025

На этом конкурсе можно голосовать за представителя своей страны, первое окно откроется сегодня, 12 декабря, в 22.00, а закроется в субботу, 13 декабря в 17.59 по киевскому времени.

Голосовать можно онлайн через сайт JESC.TV.

После исполнения песен всех стран-участниц Евровидения откроется второе окно для голосовая.

Как голосовать за участников Детского Евровидения-2025 / фото: junior.eurovision.ua/

Порядок выступления участников

  • Мальта: Элиза Долг - "I Believe"
  • Азербайджан: Ягмур - "Miau miau"
  • Хорватия: Марино Вргоч - Snovi
  • Сан-Марино: Martina Crv – "Beyond the Stars"
  • Армения: Альберт Арменякан - "Brave Heart"
  • Украина: София Нерсесян - "Мотанка"
  • Ирландия: Лотти О'Дрисколл — "Rúin"
  • Нидерланды: Медов - "Freeze"
  • Польша: Марианна Клосс - "Brightest Light"
  • Северная Македония: Нела Манческа - "Miracle"
  • Черногория: Ася Джогович - "I tužna i srećna priča"
  • Италия: Леонардо Джованнанджели – "Rockstar"
  • Португалия: Инэш Гонсалвеш - "Para onde vai o amor?"
  • Испания: Гонсало Пинильос - "Érase una vez (Once Upon a Time)"
  • Грузия: Анита Абгариани - "Shine Like a Star"
  • Кипр: Рафаэлла Пантеле и Христос Георгиу — "Away"
  • Франция: Лу Делез - "Ce monde"
  • Албания: Крони Пула — "Fruta perime"

Смотрите видео выступления Софии Нерсесян:

Детское Евровидение

Детское Евровидение - ежегодный международный телевизионный песенный конкурс, в котором участвуют представители стран-членов Европейского вещательного союза. Аналог песенного конкурса Евровидение с тем отличием, что в качестве исполнителей выступают дети и подростки до 14 лет, сообщает Википедия.

