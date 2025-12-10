На войне погиб звезда "Слуги народа" и "Крепостной"

У знаменитости осталось двое сыновей.

Иван Кононенко долгое время считался пропавшим без вести / коллаж: Главред, фото: pixabay.com, instagram.com, Иван Кононенко

Иван Кононенко погиб на Курском направлении

Где его похоронили

Украинский известный актер, спортсмен и командир военного взвода Иван Кононенко погиб на фронте в 42 года. Почти год знаменитость считали пропавшим без вести.

Печальную новость сообщила сестра Ивана и отметила, что он погиб на Курском направлении.

"Иван был не только военным – до полномасштабной войны он много лет работал в киноиндустрии и спортивной среде. Входил в команду легендарного Василия Вирастюка, был призером и победителем десятков соревнований, в частности Ukraine Open 2006 Olimp Strongman", – отмечает Государственное агентство по вопросам кино.

Иван Кононенко / фото: instagram.com, Иван Кононенко

Также известно, что похороны актера прошли вчера, 9 ноября, в Киеве.

До службы в ВСУ Кононенко активно снимался в украинских фильмах и сериалах, таких как:

"Пекельна Хоругва, або Козацьке Різдво"

"Слуга народу"

"Кріпосна"

"Перші ластівки"

"Скажене весілля"

"Київ вдень та вночі"

"Реальна містика"

"Дозор"

"Жовта Зірка"

"Вересень"

"Слідчі"

"Карась"

Иван Кононенко / фото: instagram.com, Иван Кононенко

