"Не иметь ничего украинского": у Потапа и Каменских неприятности за границей

Каменских и Потап пытаются построить карьеру за границей.

Потап и Настя Каменских не приезжают в Украину / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Потап, Настя Каменских

Ирина Горовая высказалась о Потапе и Каменских

Какой совет она им дала

Украинская известная продюсер Ирина Горовая поделилась своим мнением, почему Потап и Настя Каменских, которые перебрались жить в США, не могут там развить свою музыкальную карьеру.

В интервью "Экономической правде" Ирина отметила, что следит за артистами, но их никто не ждал за границей.

"Конечно, я наблюдаю, стараюсь наблюдать за всеми. Время покажет. Они уже давно стараются, но это даже зависит не от них. Нас не ждут там. Ну, не ждут. Более того, мне кажется, пока мы не найдем что-то такое, что будет интересно миру, просто быть условно а-ля американцами, а-ля британцами и не иметь ничего украинского — мне кажется, так не получится", — призналась продюсер.

Потап и Настя Каменских / instagram.com, Потап

Также она подчеркнула, что украинским исполнителям, которые находятся за границей, нужно найти уникальность.

"Каждый рынок сохранил свою идентичность. Все рынки точно отличишь. Надо, чтобы что-то было такое, что будет интересно продюсерам, лейблам, стриминговым платформам с нашими артистами. Вот что-то нужно найти", — добавила Ирина.

Кстати, Потап и Каменских даже выставили на продажу свой дом под Киевом.

Настя Каменских / инфографика: Главред

О персоне: Настя Каменских Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

