Вдова Оззи Осборна впервые раскрыла последние слова музыканта

Оззи Осборн умер - Шэрон Осборн раскрыла последние слова мужа / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ozzyosbourne, instagram.com/sharonosbourne

22 июля 2025 года из жизни ушел Оззи Осборн - британский певец и музыкант, который навсегда оставил свой след в истории рока. Смерть 76-летнего Принца тьмы, увы, не была неожиданностью ни для его семьи, ни для поклонников - 20 лет он страдал от болезни Паркинсона, а за несколько месяцев до конца утратил способность ходить. В 2020-ом у Оззи обнаружили эмфизему легких.

Осборн умер в окружении своей семьи от инфаркта миокарда через 17 дней после своего последнего выступления на сцене. Вдова музыканта Шэрон Осборн лишь сейчас решила открыть миру последние слова рок-легенды.

Шэрон рассказала в интервью для Uncensored show, что муж разбудил ее в 4:30 утра. "Поцелуй меня. И крепко меня обними", - сказал Оззи, когда жена проснулась. После этого музыкант спустился в спортзал (физическая активность была в обязательной ежедневной программе Осборна вопреки плохому самочувствию), а через 20 минут его не стало, сообщает The Sun.

"У него был сердечный приступ. Я сбежала вниз, а там он лежал, и они пытались его реанимировать, а я такая: "Не надо — просто оставьте его. Оставьте его. Вы ничего не сможете сделать. Он умер". Я сразу поняла, что он умер. Они пытались и пытались, а потом отвезли его на вертолете в больницу и продолжали пытаться, а я говорила: "Он умер. Просто оставьте его", - вспоминает Шэрон Осборн.

Она также отметила, что Оззи предчувствовал, что его конец уже близок: за неделю до смерти у него начали появляться странные сны. "Он рассказал мне, что в последнюю неделю своей жизни ему снились сны. Он видел людей, которых никогда не знал. Я спросила: "Кто эти люди?". Он ответил: "Всякие разные люди. И я просто иду и иду, и каждую ночь вижу всех этих разных людей, и я возвращаюсь туда и смотрю на этих людей, а они смотрят на меня, и никто не говорит". И он знал. Он был готов", - поделилась вдова музыканта.

Оззи Осборн умер - Шэрон Осборн раскрыла последние слова мужа / ua.depositphotos.com

О персоне: Оззи Осборн Оззи Осборн - британский рок-певец, музыкант, один из основателей и участник группы Black Sabbath, оказавшей значительное влияние на появление таких музыкальных стилей, как хард-рок и хеви-метал. Успешность его карьеры и популярность принесли ему неофициальный титул "Крестного отца хеви-метала", сообщает Википедия.

