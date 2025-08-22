Горовая впервые заговорила о женитьбе со своим избранником: "Пять лет вместе"

Ирина Горовая наконец-то раскрыла тайну личной жизни.

Ирина Горовая - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ирина Горовая

Украинская продюсер и бывшая жена рэпера Потапа – Ирина Горовая – рассказала о том, что уже пять лет счастлива в отношениях с мужчиной.

В интервью Наталье Бобок Горовая призналась, что восхищается парами, которые проживают счастливую жизнь вместе.

"Я не верю, что можно прожить интересную жизнь с одним мужем. Это просто невозможно, потому что вы разные люди, вы развиваетесь по-разному. Это суперклассно, когда ты нашел одного человека и прожил всю жизнь душа в душу, вы в оба развивались. Для меня это сказка", - сказала Ирина.

Ирина Горовая / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ирина Горовая

Также она подчеркнула, что не собирается выходить замуж за своего избранника и даже не раскрыла его фамилию.

Ирина Горовая с дочерью / фото: instagram.com, Ирина Горовая

"Мне когда-то было так страшно – я буду одна, и кому я буду нужна, и что с этим делать, а у меня двое детей. Эти мысли есть у всех. Но потом ты думаешь: "Так, стоп. Это стереотип", - отметила продюсер.

Ирина Горовая призналась, что еще ни разу не ссорилась с возлюбленным за пять лет отношений.

О персоне: Ирина Горовая Ирина Горова – соучредитель продюсерского центра и Генеральный директор Pomitni. В 2009 году совместно с Алексеем Потапенко (Потап) основали продюсерский центр MOZGI Entertainment. Ирина занялась управленческой и финансовой стороной бизнеса. Первыми артистами лейбла стала группа Потап и Настя (до 2017 года). В этот период Ирина выступает в качестве продюсера телевизионного проекта "Звезда + Звезда". В последующие годы в продюсерском центре появились новые артисты: группа Время и Стекло (до 2020 года), группа MOZGI, певица Michelle Andrade, альтернативная певица INGRET, хип-хоп проект U_C.

С 2018 года Ирина становится CEO и генеральным директором группы компаний Mozgi Group.

