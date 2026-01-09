Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

P. Diddy написал письмо президенту США с просьбой о помиловании: что ответил Трамп

Виталий Кирсанов
9 января 2026, 20:46
396
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что получал обращение от P. Diddy.
P. Diddy написал письмо президенту США
P. Diddy написал письмо президенту США / коллаж: Главред, фото: Википедия, facebook.com/DonaldTrump

Кратко:

  • Суд назначил P. Diddy наказание в виде 50 месяцев лишения свободы
  • Трамп не рассматривает возможности помилования P. Diddy

Музыкальный продюсер и рэп-магнат Шон Комбз, известный под псевдонимом P. Diddy, обращался к президенту США Дональду Трампу с просьбой о помиловании. Однако глава Белого дома заявил, что не намерен удовлетворять эту просьбу. Об этом Трамп сообщил в интервью The New York Times.

По его словам, Комбз отправил ему личное письмо с просьбой о помиловании. На вопрос журналистов о времени отправки обращения президент ответил уклончиво, пошутив: "О, вы хотели бы его увидеть?". Однако само письмо Трамп так и не продемонстрировал.

видео дня

В то же время президент четко дал понять, что не рассматривает возможности помилования P. Diddy, осужденного по делу об организации межштатных перевозок людей с целью занятия проституцией.

Напомним, 3 октября 2025 года суд назначил Шону Комбзу наказание в виде 50 месяцев лишения свободы - более четырех лет заключения. В мае присяжные признали его виновным в двух эпизодах организации перевозок мужских эскортов между штатами для участия в так называемых Freak Offs - наркотически-сексуальных вечеринках с участием его подруг.

В то же время продюсера оправдали по более тяжким обвинениям в рэкете и торговле людьми, по которым ему грозило пожизненное заключение.

Новости шоу-бизнеса

Ранее Главред писал о том, что стало известно о том, что против американского актера и рэппера Шона "Дидди" Комбса (P. Diddy) выдвинуты новые серьезные обвинения.

Стали известны жуткие новые подробности о сексуальных сеансах, которые устраивал рэпер Шон Комбс. В частности, показания давал работник из эскорта Дэниел Филипп.

Кроме того, P. Diddy якобы использовал весы, чтобы убедиться, что женщины, приглашённые на его скандальные вечеринки "Freak Off", не весят больше 63 килограмм.

Скандал с P.Diddy - что случилось

54-летний Шон Комбс был арестован в Нью-Йорке по обвинениям в секс-трафике, транспортировке людей для занятия проституцией и участии в рэкете. Эти обвинения охватывают последние 16 лет его деятельности и связаны с организацией так называемых freak off вечеринок – элитных сексуальных мероприятий, которые, как утверждают власти, были организованы для эксплуатации женщин.

Комбс также известен как Puff Daddy, P.Diddy и Diddy. Он продюсировал рэпера Notorious B.I.G., а его дебютный альбом No Way Out продался тиражом более 7 миллионов копий. P.Diddy также прославился как трижды лауреат премии "Грэмми" и сотрудничал с такими звездами, как Мэрайя Кэри, Мэри Джей Блайдж и Ашер. Помимо музыки, он создавал проекты в сфере моды, телевидения и алкогольного бизнеса. Однако на фоне этих достижений его имя теперь связывают с обвинениями в преступлениях, которые могут привести к серьезным последствиям.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Дональд Трамп новости шоу бизнеса
Что крадет тепло в доме: простой шаг, который повышает эффективность обогрева

14:36

В Киеве сливают воду из труб после атаки: ситуация сложная

14:23

"Орешник" сжег книги Ленина: "Флэш" высмеял удар супероружием РФ по Львовщине

