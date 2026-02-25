"Нет ненависти": Короткая призналась, как объясняла развод детям

Несмотря на расставание, Настя Короткая и Андрей Бедняков принимают активное участие в воспитании общих детей.

Настя Короткая развод - что актриса говорила детям после расставания с Андреем Бедняковым / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nastyakorotkaya, instagram.com/biedniakov

Кратко:

Бедняков и Короткая расстались в 2024 году

Пара уделила большое внимание тому, чтобы их дети восприняли это спокойно

Украинская актриса Анастасия Короткая и шоумен Андрей Бедняков объявили о разводе осенью 2024 года. Пара была в официальном браке 10 лет. За это время у них появилось двое общих детей - дочь Ксения (2015) и сын Остап (2022).

В беседе с Раминой Эсхакзай Короткая рассказала, как объясняла малышам развод. По ее мнению, главная задача родителей - убедить детей, что они остаются любимыми независимо от того, что происходит между взрослыми.

"Думаю, что самое важное - донести ребенку и показать, что ничего по отношению к нему не меняется, что у него так же остаются двое родителей. Конечно, бывают разные ситуации - когда мама остается сама с детьми, или и папа. Сейчас много женщин за границей. По факту, мама с детьми сама, папа только на связи. Но не имеет значения, как далеко родители от детей: если ребенок уверен на 100%, что он любимый - нет проблем. Я уверена, что главное, что есть папа, который точно-точно любит, что есть мама, которая точно-точно любит. ... Сейчас она (Ксения) видит, что все нормально, так же, как раньше, даже лучше. Никто детей не делит, нет ненависти между родителями", - говорит Анастасия.

Настя Короткая развод - что актриса говорила детям после расставания с Андреем Бедняковым / Скриншот YouTube

Настя Короткая развод - что актриса говорила детям после расставания с Андреем Бедняковым / фото: instagram.com/nastyakorotkaya

О персоне: Настя Короткая Анастасия Короткая - украинская актриса и телеведущая. Получила известность как ведущая развлекательной программы "Орел и решка". В 2018 годастала актрисой юмористической программы "Женский квартал" на телеканале 1+1, сообщает Википедия.

