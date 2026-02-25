Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Нет ненависти": Короткая призналась, как объясняла развод детям

Анна Подгорная
25 февраля 2026, 01:11
Несмотря на расставание, Настя Короткая и Андрей Бедняков принимают активное участие в воспитании общих детей.
Настя Короткая, Андрей Бедняков
Настя Короткая развод - что актриса говорила детям после расставания с Андреем Бедняковым / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nastyakorotkaya, instagram.com/biedniakov

Кратко:

  • Бедняков и Короткая расстались в 2024 году
  • Пара уделила большое внимание тому, чтобы их дети восприняли это спокойно

Украинская актриса Анастасия Короткая и шоумен Андрей Бедняков объявили о разводе осенью 2024 года. Пара была в официальном браке 10 лет. За это время у них появилось двое общих детей - дочь Ксения (2015) и сын Остап (2022).

В беседе с Раминой Эсхакзай Короткая рассказала, как объясняла малышам развод. По ее мнению, главная задача родителей - убедить детей, что они остаются любимыми независимо от того, что происходит между взрослыми.

видео дня

"Думаю, что самое важное - донести ребенку и показать, что ничего по отношению к нему не меняется, что у него так же остаются двое родителей. Конечно, бывают разные ситуации - когда мама остается сама с детьми, или и папа. Сейчас много женщин за границей. По факту, мама с детьми сама, папа только на связи. Но не имеет значения, как далеко родители от детей: если ребенок уверен на 100%, что он любимый - нет проблем. Я уверена, что главное, что есть папа, который точно-точно любит, что есть мама, которая точно-точно любит. ... Сейчас она (Ксения) видит, что все нормально, так же, как раньше, даже лучше. Никто детей не делит, нет ненависти между родителями", - говорит Анастасия.

Настя Короткая
Настя Короткая развод - что актриса говорила детям после расставания с Андреем Бедняковым / Скриншот YouTube
Бедняков и Короткая с детьми
Настя Короткая развод - что актриса говорила детям после расставания с Андреем Бедняковым / фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что Виталий Козловский готовится стать отцом во второй раз. Первенцу украинского певца, сыну Оскару, на днях исполнится два года.

Также украинская журналистка и ведущая Маричка Падалко высказалась о 18-летнем сыне в ВСУ - парень мобилизовался по контракту. Он пошел служить по примеру своего отца.

Читайте также:

О персоне: Настя Короткая

Анастасия Короткая - украинская актриса и телеведущая. Получила известность как ведущая развлекательной программы "Орел и решка". В 2018 годастала актрисой юмористической программы "Женский квартал" на телеканале 1+1, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Андрей Бедняков Настя Короткая новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Момент истины": когда РФ окажется перед неизбежным выбором в войне с Украиной

"Момент истины": когда РФ окажется перед неизбежным выбором в войне с Украиной

02:04Война
В Киеве и области будут отключать электроэнергию 25 февраля – графики

В Киеве и области будут отключать электроэнергию 25 февраля – графики

23:43Украина
У Трампа заговорили о переговорах Зеленского с Путиным и вынесли главный вопрос

У Трампа заговорили о переговорах Зеленского с Путиным и вынесли главный вопрос

22:40Мир
Реклама

Популярное

Ещё
К годовщине полномасштабной войны: Ротару оставила мощное послание украинцам

К годовщине полномасштабной войны: Ротару оставила мощное послание украинцам

Март 2026 готовит денежный поворот для одного знака зодиака: прогноз на месяц

Март 2026 готовит денежный поворот для одного знака зодиака: прогноз на месяц

Три знака зодиака вступают в "белую полосу": впереди - радикальные перемены

Три знака зодиака вступают в "белую полосу": впереди - радикальные перемены

Получат шанс на богатство: деньги сами пойдут в руки четырех знаков зодиака

Получат шанс на богатство: деньги сами пойдут в руки четырех знаков зодиака

Легендарные продукты времен СССР: почему многие до сих пор с ностальгией вспоминают их вкус

Легендарные продукты времен СССР: почему многие до сих пор с ностальгией вспоминают их вкус

Последние новости

02:00

"Призываю не стыдиться": Ольга Сумская ошеломила откровенным признанием

01:30

51-летний Харчишин рассказал о новой любви: "Притягивает"

01:11

"Нет ненависти": Короткая призналась, как объясняла развод детям

00:47

Первая подкормка рассады – как не испортить урожай и укрепить корниВидео

24 февраля, вторник
23:54

Курган & Agregat и звезды "Тихой Навы" получили награды от президента Украины

Пятый год полномасштабной войны: когда наступит мир, и что еще задумал Путин – интервью со ЖдановымПятый год полномасштабной войны: когда наступит мир, и что еще задумал Путин – интервью со Ждановым
23:51

"Я очень надеюсь, что это вброс": журналист предупредил о масштабном скандале в УАФ

23:43

В Киеве и области будут отключать электроэнергию 25 февраля – графики

22:52

Количество отключений уменьшилось - новые графики для Запорожской области на 25 февраля

22:47

Графики изменены: когда не будет света в Днепре и области 25 февраля

Реклама
22:40

У Трампа заговорили о переговорах Зеленского с Путиным и вынесли главный вопрос

22:37

Новые графики отключений для Черкасской области - когда не будет света 25 февраля

22:26

Снежана Бабкина сообщила о страшном горе в семье - что случилось

22:15

Молодежь и семьи со всей страны: "Тень" присоединилась к Национальному дню молитвы за Украину в столице

21:54

Мальчик без ума: 44-летняя Альба подтвердила роман с молодым актером

21:49

"Показала нутро": что вытворила Настя Каменских за границей

21:43

Гороскоп на завтра 26 февраля: Тельцам - похвала, Львам - комплименты

21:38

Конец войны до 4 июля: Зеленский оценил инициативу Трампа и поставил условие

21:29

Чёрная плесень пропадёт за считаные минуты: простое средство есть в каждом домеВидео

21:19

На Львовщине прокурор сбил двух детей: следователи начали расследование, детали

20:56

Раскрыта тайна V-образной вставки на одежде: для чего она на самом деле нужнаВидео

Реклама
20:50

В Кремле поставили дедлайн по войне против Украины - названа дата

20:34

"Разносит нас капитально": названо главное преимущество РФ в войне с Украиной

20:10

Точно не "любвеобильный": как по-украински назвать человека, который часто влюбляетсяВидео

20:06

"Пусть договаривается с Москвой", – Зеленский четко ответил Орбану на шантажВидео

19:41

В Панаме нашли таинственную гробницу: что скрывает богатство древнего правителя

19:35

Одна простая привычка при стирке медленно "убивает" одежду: в чем ошибкаВидео

19:34

Крысы "захватили" город: женщина показала тревожную картину с улицыВидео

19:29

Не масштабное контрнаступление: раскрыта причина отступления россиян на фронте

19:10

Когда закончится война?мнение

18:49

Парковка, перевозки и не только: что изменится для водителей с 1 мартаВидео

18:40

Скучает ли кот без хозяина – вот, что делает кошка в течение дняВидео

18:37

Нюд, подвинься: тренды маникюра на весну 2026

18:32

Дожди с мокрым снегом обрушатся на Львовщину: объявлен желтый уровень опасности

18:30

"Нам станет очень тяжело": раскрыт тревожный сценарий продолжения войны

18:03

В украинском языке нашли слово с тремя апострофами: что это за языковой феномен

18:02

Девушка показала фото новой стрижки: никто не был готов к результатуВидео

17:55

Рептилия размером с пятиэтажку: ученые ошарашили габаритами гигантской змеи

17:50

Погибли на месте: экс-солистка "Вороваек" лишилась двоих детей за один день

17:48

Солнечных дней больше, чем где-либо - какие регионы Украины самые теплыеВидео

17:47

"Вашего мужа терпеть не могут": экс-Остапчук вызверилась на Тимура Мирошниченко

Реклама
17:43

Пятьдесят сел в опасности: наводнение угрожает одному из регионов Украины

17:40

Есть три варианта: в Fox News назвали сценарии завершения войны, чего ожидать

17:37

Россияне массово скупают недвижимость в ЕС: что задумали в РФ

17:25

Кейт Миддлтон и принц Уильям переживают напряжение в отношениях

17:15

Странно, но в этом есть своя логика: почему японцы садятся на унитаз лицом вперед

17:06

ВСУ ударили ATACMS: уничтожены ЗРК, установки РСЗО и пункты управления армии РФ

16:58

Женщина сделала себе "постоянные скидки" в супермаркете: что она придумала

16:49

Путин назвал настоящую причину войны против Украины и "взорвался" новыми угрозамиВидео

16:41

Можно ли работать в первую неделю Великого поста: ответ священникаВидео

16:38

Скончалась популярная российская актриса

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт Миддлтон
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять