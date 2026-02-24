Укр
"Перемены в нем точно вижу": Падалко высказалась о 18-летнем сыне в ВСУ

Кристина Трохимчук
24 февраля 2026, 11:33
Сын Марички Падалко служит в рядах ВСУ.
Маричка Падалко о сыне в ВСУ
Маричка Падалко о сыне в ВСУ / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Маричка Падалко

Вы узнаете:

  • Кто из семьи Марички Падалко стал военнослужащим
  • Как изменился сын известной ведущей

Известная украинская ведущая Маричка Падалко рассказала о своих мужчинах, которые защищают Украину в рядах ВСУ. В октябре прошлого года 18-летний сын звезды Михаил присоединился к Силам беспилотных систем. В интервью OBOZ.ua ведущая призналась, какие перемены заметила в сыне.

Михаил подписал контракт с ВСУ по примеру своего отца Егора Соболева — журналиста и бывшего народного депутата. Он встал на защиту Украины с первого дня войны, участвовал в освобождении Киевской области от российских захватчиков, воевал на востоке и юге страны. Пример отца настолько вдохновил Михаила, что по достижении совершеннолетия он сразу принял решение подписать контракт. Сын звезды просит маму не говорить о его службе публично, поскольку считает, что популярность должна коррелировать с его реальным вкладом.

"Мои ребята очень немногословны. Вытянуть что-то из сына – вообще задача не из простых. Он очень сосредоточен на том, что делает, очень требователен к себе и убежден, что пока недостаточно сделал всего для победы. Именно поэтому не хочет, чтобы мы вспоминали о нем публично. По его убеждению, любое распространение имени в медиа должно соответствовать реальному вкладу. Поэтому мы говорим о нем немного. Он хочет быть Михаилом Соболевым – не нашим сыном. И мы это уважаем", — поделилась Падалко.

Маричка Падалко и Егор Соболев
Маричка Падалко и Егор Соболев / фото: instagram.com, Маричка Падалко

Ведущая откровенно рассказала, какие изменения произошли с Михаилом, который ушел на войну, едва достигнув совершеннолетия. Несмотря на трудности, Маричка уверена — ее сын нашел свое место.

"Какие перемены в нем точно вижу – это то, что с тех пор, как он мобилизовался, стал счастливее. Потому что до 18 лет его не покидало ощущение, что он не там, где должен быть. Ему очень болело, что он в стороне. А сейчас чувствую – он на своем месте. Там, куда стремился все годы, с тех пор как началась большая война", — рассказала знаменитость.

Несмотря на тревоги, связанные со службой родных, Падалко старается жить сегодняшним днем и не строить долгосрочных планов. Это помогает ей не отчаиваться и продолжать замечать позитив в жизни.

Маричка Падалко - дети
Маричка Падалко - дети / фото: instagram.com, Маричка Падалко

"С тех пор как я приняла эту мысль – что война не является всей нашей жизнью, стало значительно легче. Я перестала жить в режиме ожидания. Ничего не ждать – просто жить сегодняшним днем. Единственный срок, который позволяю себе считать, – это двухлетний контракт сына. Это единственное, что можно постичь, позволить себе о чем-то помечтать. Все остальное – вне планирования. Хотя убеждена: нам нужно учиться жить во время войны, уметь видеть хорошее, не отчаиваться", — считает ведущая.

Маричка Падалко
Маричка Падалко / инфографика: Главред

Маричка Падалко

Маричка Падалко - украинская журналистка, ведущая ТСН на канале 1+1. На канале 1+1 работает с 2002 года. Сначала работала ведущей спортивных новостей "Проспорт". С 2006 года — ведущая ТСН. Вместе с Юрием Горбуновым вела воскресную утреннюю программу "Сніданок +", которая была в эфире в 2006—2008 годах. В 2009—2010 годах была ведущей утреннего шоу "Сніданок з 1+1". Также вела программу "Маричкин кинозал", где рассказывала малышам о мультфильмах. В 2009 году участвовала в танцевальном шоу "Танцую для тебя". На данный момент — одна из постоянных ведущих ТСН и специальный корреспондент.

Маричка Падалко
