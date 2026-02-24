"Перемены в нем точно вижу": Падалко высказалась о 18-летнем сыне в ВСУ

Сын Марички Падалко служит в рядах ВСУ.

Маричка Падалко о сыне в ВСУ / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Маричка Падалко

Известная украинская ведущая Маричка Падалко рассказала о своих мужчинах, которые защищают Украину в рядах ВСУ. В октябре прошлого года 18-летний сын звезды Михаил присоединился к Силам беспилотных систем. В интервью OBOZ.ua ведущая призналась, какие перемены заметила в сыне.

Михаил подписал контракт с ВСУ по примеру своего отца Егора Соболева — журналиста и бывшего народного депутата. Он встал на защиту Украины с первого дня войны, участвовал в освобождении Киевской области от российских захватчиков, воевал на востоке и юге страны. Пример отца настолько вдохновил Михаила, что по достижении совершеннолетия он сразу принял решение подписать контракт. Сын звезды просит маму не говорить о его службе публично, поскольку считает, что популярность должна коррелировать с его реальным вкладом.

"Мои ребята очень немногословны. Вытянуть что-то из сына – вообще задача не из простых. Он очень сосредоточен на том, что делает, очень требователен к себе и убежден, что пока недостаточно сделал всего для победы. Именно поэтому не хочет, чтобы мы вспоминали о нем публично. По его убеждению, любое распространение имени в медиа должно соответствовать реальному вкладу. Поэтому мы говорим о нем немного. Он хочет быть Михаилом Соболевым – не нашим сыном. И мы это уважаем", — поделилась Падалко.

Маричка Падалко и Егор Соболев / фото: instagram.com, Маричка Падалко

Ведущая откровенно рассказала, какие изменения произошли с Михаилом, который ушел на войну, едва достигнув совершеннолетия. Несмотря на трудности, Маричка уверена — ее сын нашел свое место.

"Какие перемены в нем точно вижу – это то, что с тех пор, как он мобилизовался, стал счастливее. Потому что до 18 лет его не покидало ощущение, что он не там, где должен быть. Ему очень болело, что он в стороне. А сейчас чувствую – он на своем месте. Там, куда стремился все годы, с тех пор как началась большая война", — рассказала знаменитость.

Несмотря на тревоги, связанные со службой родных, Падалко старается жить сегодняшним днем и не строить долгосрочных планов. Это помогает ей не отчаиваться и продолжать замечать позитив в жизни.

Маричка Падалко - дети / фото: instagram.com, Маричка Падалко

"С тех пор как я приняла эту мысль – что война не является всей нашей жизнью, стало значительно легче. Я перестала жить в режиме ожидания. Ничего не ждать – просто жить сегодняшним днем. Единственный срок, который позволяю себе считать, – это двухлетний контракт сына. Это единственное, что можно постичь, позволить себе о чем-то помечтать. Все остальное – вне планирования. Хотя убеждена: нам нужно учиться жить во время войны, уметь видеть хорошее, не отчаиваться", — считает ведущая.

Маричка Падалко / инфографика: Главред

