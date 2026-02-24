Оля Фреймут отвезла детей к "американской" дочери — как они выглядят

Ведущая воссоединила детей, которые живут в разных концах мира.

Ольга Фреймут с детьми / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Фреймут

Вы узнаете:

Ольга Фреймут приехала к Злате Митчелл в Калифорнию

Как выглядят все дети ведущей

Известная украинская ведущая Ольга Фреймут, которая после начала полномасштабного вторжения живет с семьей в Лондоне, решила воссоединиться со своей старшей дочерью Златой Митчелл, проживающей в США. В Instagram знаменитость поделилась снимками из Калифорнии, где состоялась встреча семьи.

Ведущая прилетела с младшими детьми в США по особому поводу — в этом году Злате исполнилось 20 лет. Фреймут решила лично поздравить дочь и дать возможность всем своим детям провести время вместе. Ольга опубликовала кадр с именинницей и сопроводила его нежным поздравлением.

Ольга Фреймут со Златой Митчелл / фото: instagram.com, Ольга Фреймут

"Открытки из Калифорнии. С днем рождения, Злата Митчелл. Люблю тебя и мир твоими глазами", — написала звезда.

Кроме Златы на снимках и видео можно увидеть и младших детей Фреймут — Валерия и Евдокию. Они вместе гуляли по ночному городу и пляжу, посетили Диснейленд и получили новые впечатления.

Как выглядят дети Оли Фреймут / фото: instagram.com, Ольга Фреймут

Ольга Фреймут — дети

У Ольги Фреймут трое детей, чье воспитание и образ жизни часто становятся объектом внимания публики. Старшая дочь Злата Митчелл, рожденная в отношениях с британцем, живет в США и ведет подчеркнуто свободный, бунтарский образ жизни, который Ольга, вопреки своим строгим правилам этикета, публично поддерживает.

Ольга Фреймут с детьми в Диснейленде / фото: instagram.com, Ольга Фреймут

Младшие дети — сын Валерий и дочь Евдокия, рожденные в браке с продюсером Владимиром Локотко, растут в более закрытой атмосфере, а телеведущая старается оберегать их приватность.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Ольга Фреймут Ольга Фреймут - (настоящее имя при рождении Ольга Михайловна Конык, сейчас - Локотко) - украинская телеведущая, журналистка, писательница и модель.

Прославилась в качестве ведущей программ "Подъем", "Шоумания", "Кто сверху?", "Ревизор" на "Новом канале",а также "Голос страны. Перезагрузка" и "Инспектор Фреймут" на телеканале "1+1". В 2018 году стала "Директором школы панянок" в реалити-шоу "От пацанки до панянки". В 2020 году стала участницей проекта "Танцы со звездами", сообщает "Википедия".

