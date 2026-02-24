Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Иногда страшно": Владимир Зеленский сделал признание о дочери

Элина Чигис
24 февраля 2026, 09:55
Владимир Зеленский дал редкий комментарий о дочери.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский рассказал о дочери / коллаж: Главред, фото: t.me, Владимир Зеленский

Вы узнаете:

  • Владимир Зеленский дал новое интервью
  • Что он рассказал о своей дочери

Президент Украины Владимир Зеленский редко высказывается о своих детях, которые во время полномасштабной войны остаются жить в Украине.

В интервью AFP Зеленский отметил, что узнает много нового во время разговоров с дочерью Александрой.

видео дня

"Она уже взрослая просто – ей уже 21 год. Возможно, ей иногда не хочется, чтобы я с ней виделся в таком возрасте. Нет, я шучу", - сказал президент.

Также он добавил, что ему важно поддерживать разговор с дочерью.

"Иногда мы с ней общается, такой у нас с ней тет-а-тет, важный очень. Я понимаю, насколько я много всего не знаю. И вот это – как? Не удивляет, а немножко иногда страшно, что ты некоторые вещи не знаешь. Но они приятные. Видите, несмотря на то, что говорят, что я все знаю, и что есть Служба безопасности Украины, я все не знаю точно", – подчеркнул Владимир Александрович.

Владимир Зеленский с дочерью
Владимир Зеленский с дочерью / фото: instagram.com, Елена Зеленская

Что известно о дочери Владимира Зеленского

Александра учится в Украине, она выбрала гуманитарное направление, но неизвестно в каком именно ВУЗе. В 2023 году Елена Зеленская рассказывала, что у дочери есть парень, который родом из Мариуполя. Девушка ведет закрытый образ жизни и не пользуется соцсетями.

Смотрите видео интервью Владимира Зеленского:

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, украинская продюсер и бывшая жена рэпера Потапа, который сбежал за границу в начале полномасштабной войны в Украине, Ирина Горовая призналась, как относится к эксу. Ирина поделилась, что общий сын бывших супругов Андрей сейчас находится с отцом.

А также Владимир Зеленский первые два года полномасштабной войны в Украине фактически жил в бункере. Сейчас глава государства спускается в бункер во время воздушных тревог ночью.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Владимир Зеленский

Владимир Зеленский - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность получил известность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012).

Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран Президентом Украины, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Владимир Зеленский новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Победа РФ не предрешена: WSJ выделило пять выводов спустя четыре года войны

Победа РФ не предрешена: WSJ выделило пять выводов спустя четыре года войны

09:55Украина
Зеленский впервые показал свой бункер и сделал важное для украинцев заявление

Зеленский впервые показал свой бункер и сделал важное для украинцев заявление

08:41Украина
РФ атаковала Запорожье и районы: оккупанты нанесли более 900 ударов за сутки

РФ атаковала Запорожье и районы: оккупанты нанесли более 900 ударов за сутки

08:29Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Многим не понравится": в Украине готовят реформу ТЦК и мобилизации, что изменится

"Многим не понравится": в Украине готовят реформу ТЦК и мобилизации, что изменится

Украина может полностью отказаться от мобилизации: озвучено главное условие

Украина может полностью отказаться от мобилизации: озвучено главное условие

Гороскоп на завтра 24 февраля: Стрельцам - ссора, Тельцам - большой успех

Гороскоп на завтра 24 февраля: Стрельцам - ссора, Тельцам - большой успех

Магнитная буря обрушилась на Украину - когда ожидать максимального удара

Магнитная буря обрушилась на Украину - когда ожидать максимального удара

Тернопольщину засыплет снегом: синоптики предупредили о возвращении морозов

Тернопольщину засыплет снегом: синоптики предупредили о возвращении морозов

Последние новости

10:17

Наташа Королева отомстила мужу на публичное унижение: "Злой был"

09:56

Как четыре года полномасштабной войны изменили Зеленского и Путина - Sky News

09:55

Победа РФ не предрешена: WSJ выделило пять выводов спустя четыре года войны

09:55

"Иногда страшно": Владимир Зеленский сделал признание о дочери

09:27

После циклона "Алина" ударит мороз: Одесчину ждет резкая перемена погоды

Пятый год полномасштабной войны: когда наступит мир, и что еще задумал Путин – интервью со ЖдановымПятый год полномасштабной войны: когда наступит мир, и что еще задумал Путин – интервью со Ждановым
09:02

Денежный прорыв марта 2026: три знака зодиака притянут богатство как магнит

08:50

Отключение света в Украине — графики на 24 февраля (обновляется)

08:41

Зеленский впервые показал свой бункер и сделал важное для украинцев заявление

08:39

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 24 февраля (обновляется)

Реклама
08:29

РФ атаковала Запорожье и районы: оккупанты нанесли более 900 ударов за суткиФото

08:17

Карта Deep State онлайн за 24 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

08:09

Вопреки планам Кремля: Силы обороны продвинулись на важных участках фронта

07:27

УЗ срочно изменила графики в шести регионах: поезда не доезжают до конечных станций

07:05

Зеленский жестко ответил на идею уступок по Донбассу

06:20

Март 2026 готовит денежный поворот для одного знака зодиака: прогноз на месяцВидео

06:18

Великий пост 2026: какие продукты под запретом и чем себя можно побаловать

06:10

Суд отменяет тарифы Трампа: что это значит для нашей войны?мнение

05:50

Получат шанс на богатство: деньги сами пойдут в руки четырех знаков зодиака

05:15

Наталка Денисенко остро высказалась о конкурентках: "Будет звучать самоуверенно"

04:41

Легендарные продукты времен СССР: почему многие до сих пор с ностальгией вспоминают их вкус

Реклама
04:07

"Умная футболка" выявляет опасные болезни: ученые удивили невероятным открытием

03:12

7 неожиданных привычек, которые медленно разрушают психику: большинство не знает

02:37

Всегда на шаг впереди: какие знаки зодиака отличаются гениальностью и интуицией

02:18

Убирать паутину - мало: как избавиться от пауков раз и навсегдаВидео

02:00

Владимир Зеленский рассказал о своей жизни: "Дети с бабушкой"

01:30

Сильная рассада с первого дня: как подготовить ростки к любым стрессамВидео

01:30

Уже не та Вера: 76-летняя Вонг ошеломила новым выходом в свет

00:39

Серия взрывов и поврежденные дома: РФ нанесла удар по Запорожью, есть пострадавшиеФотоВидео

00:01

Россия меняет приоритеты: эксперт раскрыл ключевые цели Кремля на 2026 год эксклюзив

23 февраля, понедельник
23:52

Отключения электроэнергии в Киеве и области 24 февраля: что известно о графиках

23:51

После слухов о романе с Энистон: Педро Паскаля застукали с вероятным бойфрендом

23:22

Максима Галкина позвали в шведскую семью - детали

23:02

Часы обновлены: как в Днепре и области будут отключать свет 24 февраля

22:57

Виталий Козловский готовится стать отцом во второй раз

22:52

Количество отключений света возрастет - новые графики для Черкасской области на 14 февраля

22:51

Бывшая жена Потапа публично рассказала об отношениях с ним

22:27

Решает проблему с порога: один простой кухонный продукт творит настоящие чудеса

21:45

В Днепре прогремел мощный взрыв в райотделе полиции - что известноВидео

21:43

"Слабое звено" в регламенте: Ребров готовит резонансное изменение в календаре УПЛ

21:37

Запорожская область без света 24 февраля: новый график отключений по очередям

Реклама
21:33

РФ ударит Кинжалами и Калибрами: Жданов предупредил о ближайшей дате обстрела

21:25

Зеленый или черный - какой чай полезнее: диетологи дали неожиданный ответ

21:22

Известный украинский ведущий попал под обстрел и получил ранение - детали

21:05

Премия, контракт или служебный роман: кого ждут сюрпризы на работе в марте 2026Видео

20:50

Ситуация в электросистеме диктует условия: как будут отключать свет 24 февраля

20:33

РФ бросила спецназ для прорыва к Запорожью: The Times о последней линии обороны

20:25

Какие продукты категорически нельзя давать кошкам: список удивит многих

19:35

Мощный пожар после взрывов: СМИ о деталях атаки на важный узел "Дружбы" в РФВидео

19:26

Много полицейских ранены, двое в тяжелом состоянии - в Николаеве прогремел взрыв

19:23

"Мы потеряли сердце": известный ведущий сообщил о трагедии

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять