"Иногда страшно": Владимир Зеленский сделал признание о дочери

Владимир Зеленский дал редкий комментарий о дочери.

https://stars.glavred.info/inogda-strashno-vladimir-zelenskiy-sdelal-priznanie-o-docheri-10743395.html Ссылка скопирована

Владимир Зеленский рассказал о дочери / коллаж: Главред, фото: t.me, Владимир Зеленский

Вы узнаете:

Владимир Зеленский дал новое интервью

Что он рассказал о своей дочери

Президент Украины Владимир Зеленский редко высказывается о своих детях, которые во время полномасштабной войны остаются жить в Украине.

В интервью AFP Зеленский отметил, что узнает много нового во время разговоров с дочерью Александрой.

видео дня

"Она уже взрослая просто – ей уже 21 год. Возможно, ей иногда не хочется, чтобы я с ней виделся в таком возрасте. Нет, я шучу", - сказал президент.

Также он добавил, что ему важно поддерживать разговор с дочерью.

"Иногда мы с ней общается, такой у нас с ней тет-а-тет, важный очень. Я понимаю, насколько я много всего не знаю. И вот это – как? Не удивляет, а немножко иногда страшно, что ты некоторые вещи не знаешь. Но они приятные. Видите, несмотря на то, что говорят, что я все знаю, и что есть Служба безопасности Украины, я все не знаю точно", – подчеркнул Владимир Александрович.

Владимир Зеленский с дочерью / фото: instagram.com, Елена Зеленская

Что известно о дочери Владимира Зеленского

Александра учится в Украине, она выбрала гуманитарное направление, но неизвестно в каком именно ВУЗе. В 2023 году Елена Зеленская рассказывала, что у дочери есть парень, который родом из Мариуполя. Девушка ведет закрытый образ жизни и не пользуется соцсетями.

Смотрите видео интервью Владимира Зеленского:

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, украинская продюсер и бывшая жена рэпера Потапа, который сбежал за границу в начале полномасштабной войны в Украине, Ирина Горовая призналась, как относится к эксу. Ирина поделилась, что общий сын бывших супругов Андрей сейчас находится с отцом.

А также Владимир Зеленский первые два года полномасштабной войны в Украине фактически жил в бункере. Сейчас глава государства спускается в бункер во время воздушных тревог ночью.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Владимир Зеленский Владимир Зеленский - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность получил известность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012). Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран Президентом Украины, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред