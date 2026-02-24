Владимир Зеленский рассказал о своей жизни: "Дети с бабушкой"

Владимир Зеленский рассказал о времени с семьей.

Владимир Зеленский о своем быте / коллаж: Главред, фото: t.me, Владимир Зеленский

Владимир Зеленский не ходит на светские мероприятия

Где он проводит время с семьей

Президент Украины Владимир Зеленский первые два года полномасштабной войны в Украине фактически жил в бункере.

Как сообщает AFP, сейчас глава государства спускается в бункер во время воздушных тревог ночью.

Зеленский отметил, что даже в бункере он не прекращал выполнять свои обязанности и такой режим нужен был ради его безопасности. Сейчас же все немного поменялось.

Также президент подчеркнул, что еще ни разу не ходил в кафе или кино с февраля 2022 года, ведь у него даже нету времени провести день с семьей.

Владимир Зеленский с женой Еленой / фото: t.me, Владимир Зеленский

"В кино, кинотеатр я не хожу, в театр я не хожу, а дети, когда они могут, то идут с бабушкой. Елена тоже никуда не ходит. В магазин я никуда не хожу, в кафе я не был ни разу все годы войны", – сказал Владимир Александрович.

Президент отметил, что есть и исключения – остановки на заправках во время поездок, чтобы выпить кофе. Он добавил, что у него пока нету семейных прогулок вне дома.

О персоне: Владимир Зеленский Владимир Зеленский - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность получил известность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012). Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран Президентом Украины, сообщает Википедия.

