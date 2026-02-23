Укр
Известный украинский ведущий попал под обстрел и получил ранение - детали

Элина Чигис
23 февраля 2026, 21:22
Денис Христов рассказал, что с ним произошло.
Денис Христов
Денис Христов пострадал на Харьковщине / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Денис Христов

Вы узнаете:

  • Денис Христов попал под обстрел
  • В каком он состоянии

Украинский известный ведущий и волонтер Денис Христов попал под обстрел со стороны страны-оккупанта РФ в Купянском районе Харьковской области.

На своей странице в соцсетях волонтер опубликовал фото автомобиля после обстрела, а также свое окровавленное лицо.

видео дня

"Ну вот я и съездил на эвакуацию в Гусинку. Вернее, не доехал. Хотите прикол? Возвращаюсь своим ходом. Если не вытеку по пути в Харьков, напишу свое стандартное сообщение узким пилотам БПЛА. Не сегодня", – написал Христов.

Денис Христов рассказал об обстреле
Денис Христов рассказал об обстреле / фото: скрин instagram.com, Денис Христов

Также он отметил, что сделал публикацию, находясь за рулем и ему нельзя отвлекаться.

Денис Христов
Денис Христов / фото: instagram.com, Денис Христов

Что известно о Денисе Христове

Христов ранее был ведущим на телеканале М1, но после начала полномасштабной войны в Украине начал заниматься эвакуацией населения и животных из прифронтовых зон. В ноябре 2025 года вошел в список УП 100 от издания "Украинская правда", как один из самых влиятельных волонтеров страны.

О персоне: Денис Христов

Христов Денис – украинский телеведущий, блоггер и волонтер. С начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины начал заниматься волонтерством: сбором финансовой и гуманитарной помощи на нужды военных и гражданского населения, развозом продовольствия в горячие точки.

"Черный лебедь уже близко": России дали всего несколько месяцев, что будет дальше

18:14

Совсем не от счастья: ученые выяснили, почему на самом деле кошки мурлыкают

17:50

Зима не хочет отступать: чем удивит погода Днепр в ближайшие дни

17:30

"Эта задача России по силам": Жданов об угрозе для крупного областного центра

17:25

"Многим не понравится": в Украине готовят реформу ТЦК и мобилизации, что изменится

17:19

Доллар, евро и злотый стремительно рванули вверх: новый курс валют на 24 февраля

17:11

Ручки газовой плиты заблестят как новые: чем можно легко очистить застарелый жир

17:00

По российской звезде сериала "Глухарь" прилетело на фронте: "Рядом взорвались"

16:47

Что можно сделать со старыми джинсами: 7 практичных идей для домаВидео

16:42

Два уникальных украинских слова, не имеющих точных аналогов ни в одном языке мира

16:40

Они были везде: какие имена были популярны в СССР и почему теперь их избегают

16:39

Тернопольщину засыплет снегом: синоптики предупредили о возвращении морозов

16:30

Научный факт или красивая легенда: ученый о том, "выдают" ли человека запахи

16:09

Буданов заинтриговал заявлением о завершении войны и встрече Зеленского с Путиным

16:01

"Из первых уст": Кухар появилась без обручального кольца и сделала заявление

15:51

Третий ребенок от третьей жены: как выглядит самая маленькая дочь Джеджулы

15:47

Популярная крупа уже на вес золота: цены пробили новый психологический рубеж

15:40

Не будут портиться годами: 8 продуктов, которые не имеют срока годности

15:39

Почти 20 лет жил с именем женщины, чей прах нес Сталин - что это за город Украины

14:48

Разрушают трубы: 6 жидкостей, которые категорически запрещено выливать в раковину

Реклама
14:37

Можно ли оставлять телефон на зарядке на всю ночь: эксперты поставили точку

14:15

Последние дни зимы в Житомирской области: синоптики огорчили неприятным прогнозом

14:10

Вместо традиционных отбивных: курица по-милански покорит всех гостейВидео

14:10

Инженер купил старый самолет Boeing 737 и закопал его в саду: что он задумал

14:05

Как выглядеть стройнее без похудения: секреты стилистов

13:53

Серьезно пострадали дети: дом известного артиста уничтожила российская ракета

13:49

Так уже начиналось наступление: Зеленский заявил об угрозах со стороны Беларуси

13:37

Мобилизация в Украине будет проходить по-новому: Федоров раскрыл изменения

13:32

Какие вещи должны быть в каждом авто, чтобы избежать штрафа: полный переченьВидео

13:02

Ученые впервые обнаружили в Антарктике хищника, которого здесь быть не должно (фото)

