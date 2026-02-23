Известный украинский ведущий попал под обстрел и получил ранение - детали

Вы узнаете:
- Денис Христов попал под обстрел
- В каком он состоянии
Украинский известный ведущий и волонтер Денис Христов попал под обстрел со стороны страны-оккупанта РФ в Купянском районе Харьковской области.
На своей странице в соцсетях волонтер опубликовал фото автомобиля после обстрела, а также свое окровавленное лицо.
"Ну вот я и съездил на эвакуацию в Гусинку. Вернее, не доехал. Хотите прикол? Возвращаюсь своим ходом. Если не вытеку по пути в Харьков, напишу свое стандартное сообщение узким пилотам БПЛА. Не сегодня", – написал Христов.
Также он отметил, что сделал публикацию, находясь за рулем и ему нельзя отвлекаться.
Что известно о Денисе Христове
Христов ранее был ведущим на телеканале М1, но после начала полномасштабной войны в Украине начал заниматься эвакуацией населения и животных из прифронтовых зон. В ноябре 2025 года вошел в список УП 100 от издания "Украинская правда", как один из самых влиятельных волонтеров страны.
О персоне: Денис Христов
Христов Денис – украинский телеведущий, блоггер и волонтер. С начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины начал заниматься волонтерством: сбором финансовой и гуманитарной помощи на нужды военных и гражданского населения, развозом продовольствия в горячие точки.
