Известный украинский ведущий попал под обстрел и получил ранение - детали

Денис Христов рассказал, что с ним произошло.

Денис Христов пострадал на Харьковщине / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Денис Христов

Вы узнаете:

Денис Христов попал под обстрел

В каком он состоянии

Украинский известный ведущий и волонтер Денис Христов попал под обстрел со стороны страны-оккупанта РФ в Купянском районе Харьковской области.

На своей странице в соцсетях волонтер опубликовал фото автомобиля после обстрела, а также свое окровавленное лицо.

"Ну вот я и съездил на эвакуацию в Гусинку. Вернее, не доехал. Хотите прикол? Возвращаюсь своим ходом. Если не вытеку по пути в Харьков, напишу свое стандартное сообщение узким пилотам БПЛА. Не сегодня", – написал Христов.

Денис Христов рассказал об обстреле / фото: скрин instagram.com, Денис Христов

Также он отметил, что сделал публикацию, находясь за рулем и ему нельзя отвлекаться.

Денис Христов / фото: instagram.com, Денис Христов

Что известно о Денисе Христове

Христов ранее был ведущим на телеканале М1, но после начала полномасштабной войны в Украине начал заниматься эвакуацией населения и животных из прифронтовых зон. В ноябре 2025 года вошел в список УП 100 от издания "Украинская правда", как один из самых влиятельных волонтеров страны.

О персоне: Денис Христов Христов Денис – украинский телеведущий, блоггер и волонтер. С начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины начал заниматься волонтерством: сбором финансовой и гуманитарной помощи на нужды военных и гражданского населения, развозом продовольствия в горячие точки.

