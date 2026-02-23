Укр
Максима Галкина позвали в шведскую семью - детали

Анна Подгорная
23 февраля 2026, 23:22
Галкин получил необычное предложение.
Максим Галкин
Максим Галкин сейчас - подписчицы флиртуют с комиком / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru

Кратко:

  • Максим Галкин опубликовал свежий снимок
  • После этого ему сделали предложение

Российский комик Максим Галкин в канун своего 50-летия решил засыпать поклонниц привлекательными портретами. За последний месяц в его блоге в Instagram шоумен продемонстрировал себя со всех ракурсов, не забывая публиковать фото и видео с семьей.

Недавно Галкин прибыл в Швецию. Он поделился снимком с очень серьезным лицом на фоне заснеженного пейзажа, после чего получил пикантное предложение.

видео дня

Новый кадр настолько очаровал одну из подписчиц, что та решилась поинтересоваться у Максима, не планируют ли он и Алла Пугачева создать шведскую семью (полиаморные отношения, которые строят трое и больше взрослых людей - прим. редактора), вероятно, намекая на то, что и она сама была бы не прочь к ней присоединиться.

Максим Галкин
Максим Галкин сейчас - подписчицы флиртуют с комиком / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru

О персоне: Максим Галкин

Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

