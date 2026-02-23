Максима Галкина позвали в шведскую семью - детали

Галкин получил необычное предложение.

https://stars.glavred.info/maksima-galkina-pozvali-v-shvedskuyu-semyu-detali-10743344.html Ссылка скопирована

Максим Галкин сейчас - подписчицы флиртуют с комиком / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru

Кратко:

Максим Галкин опубликовал свежий снимок

После этого ему сделали предложение

Российский комик Максим Галкин в канун своего 50-летия решил засыпать поклонниц привлекательными портретами. За последний месяц в его блоге в Instagram шоумен продемонстрировал себя со всех ракурсов, не забывая публиковать фото и видео с семьей.

Недавно Галкин прибыл в Швецию. Он поделился снимком с очень серьезным лицом на фоне заснеженного пейзажа, после чего получил пикантное предложение.

видео дня

Новый кадр настолько очаровал одну из подписчиц, что та решилась поинтересоваться у Максима, не планируют ли он и Алла Пугачева создать шведскую семью (полиаморные отношения, которые строят трое и больше взрослых людей - прим. редактора), вероятно, намекая на то, что и она сама была бы не прочь к ней присоединиться.

Максим Галкин сейчас - подписчицы флиртуют с комиком / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Максим Галкин - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что после одного из своих выступлений Максим Галкин публично вступил в перепалку с поклонницей, которая решила выразить свое недовольство.

На другом концерте Максим Галкин перепел известный хит Степана Гиги и признался на украинском языке, кто помогает ему совершенствовать его навыки в соловьиной.

Читайте также:

О персоне: Максим Галкин Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред