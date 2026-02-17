Александра Усика поймали с новым имиджем на прогулке с женой - детали

Усики показали свои чувства на камеру.

Усики порадовали поклонников / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Екатерина Усик

Кратко:

Александр и Екатерина Усики отправились в Эстонию

Какие фото они показали

Украинский известный боксер Александр Усик и его жена Екатерина Усик показали новые снимки, сделанные во время прогулки по городу.

На своей странице в соцсетях Екатерина опубликовала серию фото, на которых позировала с мужем на фоне городской суеты в Эстонии.

Кстати, для фотосессии пара выбрала повседневные луки, а также сложно не заметить, что Александр отрастил бороду и волосы.

Александр и Екатерина Усики / фото: скрин instagram.com, Екатерина Усик

Отношения Александра и Екатерины Усиков

Супруги познакомились еще в школе и Александру пришлось постараться, чтобы обратить на себя внимание со стороны будущей жены. Пара несколько раз расходилась, переживая сложные периоды в отношениях, и в 2009 году они официально поженились в Симферополи, где прожили до 2014 года.

Александр Усик с женой / фото: instagram.com, Екатерина Усик

Александр и Екатерина воспитывают четверых детей: дочерей Елизавету и Марию, а также сыновей Кирилла и Михаила. Жена спортсмена занимается благотворительностью, а также имеет собственный бизнес.

Александр Усик / инфографика: Главред

Отметим, как сообщал Главред, известная ведущая Маша Ефросинина посетила премьеру документального фильма Traces об украинских женщинах, которым пришлось пережить насилие со стороны российских преступников, в рамках Берлинского кинофестиваля.

А также российская ведущая Регина Тодоренко, которая родом из Украины, но предала родную страну и продолжает зарабатывать рубли в РФ, попала в очередной скандал. Как сообщают пропагандистские росСМИ, ее заменили в шоу на росТВ.

О персоне: Александр Усик Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) и The Ring (2022-н. в.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

