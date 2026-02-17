Александра Усика поймали с новым имиджем на прогулке с женой - детали

Кратко:
- Александр и Екатерина Усики отправились в Эстонию
- Какие фото они показали
Украинский известный боксер Александр Усик и его жена Екатерина Усик показали новые снимки, сделанные во время прогулки по городу.
На своей странице в соцсетях Екатерина опубликовала серию фото, на которых позировала с мужем на фоне городской суеты в Эстонии.
Кстати, для фотосессии пара выбрала повседневные луки, а также сложно не заметить, что Александр отрастил бороду и волосы.
Отношения Александра и Екатерины Усиков
Супруги познакомились еще в школе и Александру пришлось постараться, чтобы обратить на себя внимание со стороны будущей жены. Пара несколько раз расходилась, переживая сложные периоды в отношениях, и в 2009 году они официально поженились в Симферополи, где прожили до 2014 года.
Александр и Екатерина воспитывают четверых детей: дочерей Елизавету и Марию, а также сыновей Кирилла и Михаила. Жена спортсмена занимается благотворительностью, а также имеет собственный бизнес.
О персоне: Александр Усик
Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) и The Ring (2022-н. в.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".
