Александр Усик довел до слез известного актера: "Начинаю плакать"

Александр Усик осуществил мечту Александра Рудинского.

Александр Усик в Инстаграм исполнил мечту Александра Рудинского / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Александр Усик, скрин из видео

Вы узнаете:

О чем мечтал Александр Рудинский

Почему он расплакался из-за Александра Усика

Известный украинский актер Александр Рудинский рассказал об исполнении своей мечты. Из-за поступка Александра Усика он не сдержал слез. Об этом актер рассказал в YouTube-шоу "Де брехня?".

Рудинский признался, что очень хотел познакомиться с двумя людьми — голливудским актером Леонардо ДиКаприо и украинским боксером Александром Усиком. После публикации об этом в соцсетях друг пригласил актера на тренировку с чемпионом. Однако, оказавшись там, Александр постеснялся сделать фото с боксером, так как не хотел показаться человеком, который ищет внимания.

Александр Усик - боксер / фото: instagram.com, Александр Усик

"Я ему говорю: "Нет, не надо, умоляю, не думай это просить, он подумает, что я ради фотки пришел, а я не ради фотки пришел, я пришел просто его увидеть – мне это важно", — рассказал Рудинский.

В финале актер и боксер все же сделали совместное фото, а Усик подписался на Рудинского в Instagram. Это вызвало очень эмоциональную реакцию у Александра, ведь он следил за своим кумиром много лет. Актер признался, что расплакался от счастья.

Александр Рудинский - отношения с Усиком / скрин из видео

"Я клянусь, я не мог в это поверить. Хотя, казалось бы, ну ничего такого удивительного. Но в ту минуту я лежу, смотрю на это и вижу, что Усик начал за мной следить... Я иду в душ, включаю воду, стою и начинаю плакать. Беззвучно, с улыбкой на лице, типа просто, что это произошло", — поделился он.

Александр Усик / инфографика: Главред

О персоне: Александр Усик Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) и The Ring (2022-н. в.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

