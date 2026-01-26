Александр Усик довел до слез известного актера: "Начинаю плакать"

Вы узнаете:
Известный украинский актер Александр Рудинский рассказал об исполнении своей мечты. Из-за поступка Александра Усика он не сдержал слез. Об этом актер рассказал в YouTube-шоу "Де брехня?".
Рудинский признался, что очень хотел познакомиться с двумя людьми — голливудским актером Леонардо ДиКаприо и украинским боксером Александром Усиком. После публикации об этом в соцсетях друг пригласил актера на тренировку с чемпионом. Однако, оказавшись там, Александр постеснялся сделать фото с боксером, так как не хотел показаться человеком, который ищет внимания.
"Я ему говорю: "Нет, не надо, умоляю, не думай это просить, он подумает, что я ради фотки пришел, а я не ради фотки пришел, я пришел просто его увидеть – мне это важно", — рассказал Рудинский.
В финале актер и боксер все же сделали совместное фото, а Усик подписался на Рудинского в Instagram. Это вызвало очень эмоциональную реакцию у Александра, ведь он следил за своим кумиром много лет. Актер признался, что расплакался от счастья.
"Я клянусь, я не мог в это поверить. Хотя, казалось бы, ну ничего такого удивительного. Но в ту минуту я лежу, смотрю на это и вижу, что Усик начал за мной следить... Я иду в душ, включаю воду, стою и начинаю плакать. Беззвучно, с улыбкой на лице, типа просто, что это произошло", — поделился он.
О персоне: Александр Усик
Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) и The Ring (2022-н. в.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".
