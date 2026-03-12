Мотря из "Поймать Кайдаша" влюблена: что рассказала актриса

Антонина Хижняк сияет не только от весеннего солнышка.

Антонина Хижняк личная жизнь - актриса высказалась о чувствах / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tonya_actress

Украинская актриса кино, театра и дубляжа Антонина Хижняк призналась, что весна наступила не только на улице, но и в ее сердце. В беседе с Николасом Кармой артистка дала редкий комментарий о своей личной жизни.

Так впервые за долгое время Тоня все же заговорила о нежных чувствах. "Можно сказать, что я влюблена, радуюсь, что наконец-то потеплело и сердце открывается", - рассказала она.

Антонина Хижняк была один раз замужем. Ее брак с Андреем Якушевым, в котором появился ее единственный сын, продлился три года - с 2016 по 2019. После этого, с 2020 по 2023 год, у артистки был роман с актером и коллегой Александром Боднаром.

Антонина Хижняк личная жизнь - актриса высказалась о чувствах / фото: instagram.com/nicolas_karma_official

О персоне: Антонина Хижняк Антонина Хижняк - украинская актриса театра, кино и дубляжа. Наиболее известна ролью Мотри Кайдаш в сериале "Поймать Кайдаша" (2020). Официальный украинский голос шведской актрисы Алисии Викандер.

