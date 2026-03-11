"Хюррем" Мерьем Узерли и "Сулейман" Халит Эргенч снова сыграют вместе

Кратко:
- О чем будет фильм
- Какие роли сыграют актеры
Популярные турецкие актеры, которые сыграли в очень популярном сериале "Великолепный век" Халит Эргенч и Мерьем Узерли, воссоединяются для работы над кинопроектом впервые за 15 лет.
Актеры которые много лет получали предложения о совместной работе над проектами, пишет birsenaltuntas.com. Узерли и Эргенч сыграют главные роли в фильме "Весна в Имрозе".
Фильм рассказывает историю двух разных жизней, которые пересекаются на острове и встречаются в надежде на второй шанс в жизни.
Режиссером фильма станет удостоенный наград Озкан Альпер, известный по таким фильмам, как "Осень", "Темная ночь", "Ранняя зима" и "Праздник влюбленных".
Халит Эргенч и Мерьем Узерли, исполнившие роли султана Сулеймана Великолепного и Хюррем Султан в телесериале "Великолепный век", который транслировался с 2011 по 2014 год.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и мире:
Напомним, Главред писал, что популярный в 90-х российский певец Андрей Губин, который несколько дней назад выступил со странным интервью, где разнес практически всю российскую эстраду, назвав ее бесталанной, может оказаться пациентом психбольницы
Ранее также популярная в террористической России певица Слава, которая то и дело попадает в разные скандалы, удивляя поклонников странными заявлениями, радикально сменила имидж.
Вас также может заинтересовать:
- "За съемочный день": украинский актер раскрыл свой рекордный гонорар от Netflix
- Звезда фильма "Киборги" больше не холостяк — как выглядит невеста актера
- Мальчик без ума: 44-летняя Альба подтвердила роман с молодым актером
О персоне: Мерьем Узерли
Мерьем Узерли - турецко-немецкая актриса театра и кино, фотомодель. Мировую известность приобрела после роли Хюррем-султан в культовом телесериале "Великолепный век". "Великолепный век" транслировался в 70 странах мира, и на протяжении четырёх лет эфира имел очень высокие рейтинги. Он принёс актрисе мировую известность, признание и множество престижных наград.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред