"Не сможет жить этой жизнью": Monokate раскрыла секрет своего молчания о личном

Екатерина Павленко рассказала о компромиссах и потерях в отношениях.

Monokate сейчас - Екатерина Павленко поделилась личным / коллаж: Главред, фото: instagram.com/monokatee

Монокейт рассказала, как известность повлияла на ее личную жизнь

Артистка призналась, почему молчит об отношениях сейчас

Украинская певица Monokate (Екатерина Павленко) на большой сцене более 15 лет. В 2021 году она стала известно во многих странах, как солистка группы Go_A и участница Евровидения от Украины.

Со славой к Монокейт пришла личная драма - завершились романтические отношения, так как Павленко не хотела, чтобы ее амбиции и желания затмевали и руководили жизнью ее партнера. "Иногда тебе приходится отказаться от отношений даже. Когда ты понимаешь, что для человека, которого ты любишь, будет гораздо лучше, если… потому что он не сможет жить этой жизнью. Я учитываю людей, которые мне ценны, и думаю об их будущем... Компромиссы должны быть, но если они не вредят другому человеку. То есть, я против того, чтобы человек, который был бы со мной, постоянно шел на компромисс. Это жизнь другого человека, и он тоже имеет право на реализацию, на то, чтобы прожить ее счастливо, а не в тени другого человека", - рассказала звезда в интервью для Разом-UA.

Сейчас Павленко и ее личная жизнь находятся в балансе. Свои отношения она характеризует, как "стабильно хорошие", а на вопрос о том, почему не делится своим счастьем с широкой аудиторией отмечает, что предпочитает сублимировать чувства в творчество. "Мне гораздо интереснее говорить музыкой. Мне кажется, если послушать мои песни, то по песням можно понять, что происходит в моей личной жизни. Чем больше ты говоришь и выносишь не творчеством, а просто словами, тем меньше в тебе остается энергии, которую хочется выразить в творчестве", - убеждена Екатерина.

Monokate сейчас - Екатерина Павленко поделилась личным / Скриншот YouTube

О персоне: Екатерина Павленко Екатерина Павленко - украинская певица, музыкант, композитор, автор песен, фольклористка, солистка группы Go_A. Представительница Украины на 65-м песенном конкурсе Евровидение с песней "Шум", где заняла в финале 5-е место, а по итогам зрительского голосования - 2-е место. Екатерина Павленко пишет и публикует стихи и песни под псевдонимом "Monokate", сообщает Википедия.

