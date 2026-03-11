Виталий Козловский срочно прервал концерт и отменил его - что с ним происходит

Вы узнаете:
Украинский известный певец Виталий Козловский внезапно отменил свой концерт в Кременчуге после того, как исполнил пять песен.
Как стало известно из соцсетей артиста, он заболел.
"Когда ты не в ресурсе и имеешь такие вот изъяны с голосом во время болезни – я не могу халтурить, я не могу вам втюхивать просто потому, что знаете, – так сейчас. Нет, я вас очень уважаю, ценю и хочу для вас сделать лучшее. Мне нужно будет восстановить голос, и я обязательно в ближайшее время сообщу вам о новых датах концерта. Я еще лучше подготовлюсь", – сказал Виталий.
Смотрите видео, где Виталий Козловский рассказал о своем здоровье:
Также он подчеркнул, что ему нужно взять паузу на несколько дней.
"Голос сорвался и петь я уже не мог. Полное несмыкание связок. Пауза в несколько дней очень нужна, чтобы выздороветь", – добавил Козловский.
Кстати, артисту пришлось отменить концерт и в Черкассах.
О персоне: Виталий Козловский
Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009).
Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".
В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.
