Виталий Козловский срочно прервал концерт и отменил его - что с ним происходит

Виталий Козловский принял решение прямо на сцене.

Виталий Козловский приболел / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Виталий Козловский

Вы узнаете:

Виталий Козловский отменил два концерта

Артист назвал причину решения

Украинский известный певец Виталий Козловский внезапно отменил свой концерт в Кременчуге после того, как исполнил пять песен.

Как стало известно из соцсетей артиста, он заболел.

"Когда ты не в ресурсе и имеешь такие вот изъяны с голосом во время болезни – я не могу халтурить, я не могу вам втюхивать просто потому, что знаете, – так сейчас. Нет, я вас очень уважаю, ценю и хочу для вас сделать лучшее. Мне нужно будет восстановить голос, и я обязательно в ближайшее время сообщу вам о новых датах концерта. Я еще лучше подготовлюсь", – сказал Виталий.

Смотрите видео, где Виталий Козловский рассказал о своем здоровье:

Виталий Козловский заболел / фото: скрин t.me/stars_ua_gl

Также он подчеркнул, что ему нужно взять паузу на несколько дней.

"Голос сорвался и петь я уже не мог. Полное несмыкание связок. Пауза в несколько дней очень нужна, чтобы выздороветь", – добавил Козловский.

Виталий Козловский / фото: instagram.com, Виталий Козловский

Кстати, артисту пришлось отменить концерт и в Черкассах.

Виталий Козловский / Инфографика: Главред

Вас может заинтересовать:

О персоне: Виталий Козловский Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009). Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".

В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.

